I conservatori austriaci hanno finito le opzioni

Mentre il consenso dei conservatori austriaci dell’Övp continua a erodersi, il partito che ha governato l’Austria durante la crisi da Covid-19 prima, e quella energetica poi, sembra ora privo di opzioni.

Il partito è stanco, dopo la serie di scandali che ha circondato il cerchio magico dell’ex cancelliere Sebastian Kurz, un tempo faro di speranza.

Al giorno d’oggi, circa il 20% degli austriaci barrerebbe la casella dei conservatori alle urne. Questo dato colloca il partito al terzo posto. Gli elettori non sono più soddisfatti del governo nonostante il fatto che, tutto sommato, l’Austria si trovi in una situazione piuttosto buona. Il debito è basso, la crescita è costante.

Quando il Covid-19 ha iniziato la sua corsa attraverso l’Europa, l’Austria e la sua economia ad alta intensità turistica, nel cuore del continente, sono stati messi a dura prova.

Oggi la situazione non sembra più così cupa: l’economia è tornata a crescere e i problemi legati alla crisi energetica si sono attenuati. Gazprom ha ripreso a rifornire di gas il Paese alpino. Una brutta notizia per l’Ucraina, ma ottima per l’industria austriaca.

Eppure, invece di esaltare i loro successi economici, i conservatori austriaci sono impegnati con i richiedenti asilo.

Il cancelliere Karl Nehammer, la cui carriera politica è stata plasmata dall’immigrazione, ha un unico obiettivo: tenere sotto controllo i flussi migratori in Europa.

Questo ha di fatto normalizzato la politica anti-migrazione. Non sorprende che l’Fpö, partito di estrema destra, abbia ottenuto circa il 30% dei voti.

Ma potrebbe essere troppo tardi per occuparsi anche delle questioni economiche. A causa della Russia che ha imposto all’Europa una stretta sulle forniture di combustibili fossili, l’energia è diventata la preoccupazione economica numero uno.

Indovinate chi è la responsabile della politica energetica? Leonore Gewessler dei Verdi. Mentre i conservatori austriaci non sono mai stati favorevoli alle energie rinnovabili nazionali, che rischiano molto meno di essere tagliate dal Cremlino, le industrie austriache sono sempre più favorevoli all’energia verde e a basso costo.

Il ministro delle Finanze Magnus Brunner, che di recente si è schiantato con un e-scooter e ha dovuto perdere due settimane di lavoro, non può da solo risollevare l’immagine economica dell’Övp.

I conservatori austriaci sembrano accontentarsi di puntare tutto sulla migrazione. Se Nehammer riuscisse a “sistemare” la migrazione prima delle elezioni del 2024, la normalizzazione economica e la dimenticanza del Covid-19 da parte degli elettori potrebbero fargli conquistare il primato, seppure a breve distacco.

Tuttavia, scommettere sul fatto che altri 26 Paesi dell’Ue accettino di “sistemare” la migrazione entro quella data è pura follia.

(Nikolaus J. Kurmayer | EURACTIV.de)