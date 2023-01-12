I cittadini bulgari pro-Ue protestano contro la moderazione di Facebook. 

Le voci pro-Europa in Bulgaria organizzeranno una protesta presso la sede di TELUS International Bulgaria, la società incaricata della moderazione della più popolare piattaforma di social media Facebook. Secondo i manifestanti la società promuoverebbe le voci anti-europee e pro-Cremlino, mettendo a tacere i contenuti anti-Putin e a sostegno dell’Ucraina.

La protesta contro Facebook sarà organizzata dall’associazione civile BOEC, una delle organizzatrici delle proteste antigovernative che si sono susseguite per tutta l’estate 2020, opponendosi al governo del GERB e del suo leader ed ex primo ministro Boyko Borissov.

“Negli ultimi cinque anni, il mio account è stato bannato esattamente 50 volte. In totale, ho trascorso più di tre anni al bando a causa delle mie attività con il BOEC e delle nostre battaglie contro la mafia e la ‘quinta colonna’ del Cremlino”, ha dichiarato il leader del BOEC Georgi Georgiev.

Nel frattempo, il partito pro-europeo Bulgaria Democratica ha chiesto che la società venga ascoltata in parlamento. Le ragioni sono le stesse: frequenti reclami da parte di diversi utenti che lamentano il divieto illegale di accesso ai loro account.

Secondo il deputato di Bulgaria Democratica Ivaylo Mirchev, deve essere chiarito come Facebook – il media più influente in Bulgaria – applichi le sue politiche di gestione dei contenuti. “È bene che il Parlamento e l’opinione pubblica siano consapevoli dei principi e delle regole del loro lavoro, poiché questo canale ha una forte influenza su tutte le sfere della vita pubblica”, ha aggiunto.

Christo Komarnitski, il famoso vignettista con oltre 52.000 follower su Facebook che disegna per Sega, partner di EURACTIV, ad esempio, è stato nuovamente bandito per 30 giorni per aver condiviso un post di un bulgaro che dice di essere in Ucraina e di rimanerci fino alla vittoria. Il post non è stato cancellato, ma le persone sono state bannate per averlo condiviso.

Un altro autore satirico di Sega, Ivo Balev, che lavora anche per Prass Press, ha ricevuto un divieto di sei giorni per un commento in cui ha censurato parole volgari usando un’ellissi.

Anche il pubblicitario Radoslav Bimbalov è stato bloccato, mentre il poeta Manol Glishev è stato minacciato di cancellare il suo profilo.

Sono stati bloccati anche altri giornalisti, tra cui Atanas Chobanov del sito investigativo Bird.bg. Tuttavia, il suo blocco è stato di breve durata, poiché il suo appello ha fatto sì che Facebook decidesse che le sue regole non erano state violate.

Già a dicembre, quando il malcontento nei confronti di TELUS ha iniziato a crescere, Kristina Ivanova, vicepresidente delle operazioni di TELUS International, ha negato che la sua azienda attui in modo discrezionale le regole di Meta.

“Non siamo legati al governo russo né a nessun altro governo del mondo. Siamo una società completamente indipendente e quotata in borsa”, ha aggiunto.

(Krassen Nikolov | EURACTIV.bg)