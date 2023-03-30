I Balcani occidentali (tranne la Serbia) si allineano alla politica di sicurezza Ue

Quattro Paesi dei Balcani occidentali, ma non la Serbia, hanno lanciato mercoledì la nuova piattaforma dei Balcani occidentali Quad – 100% Alignment with EU Common Foreign Security Policy (Pesc) -, che mira a garantire il pieno allineamento con l’acquis dell’Ue in materia di sicurezza e politica estera.

Il ministro degli Affari esteri della Macedonia settentrionale Bujar Osmani, insieme al ministro albanese per l’Europa e gli Affari esteri, Olta Xhaçka, al viceministro degli Affari esteri e della Diaspora del Kosovo, Kreshnik Ahmeti, e al consigliere per la politica estera del primo ministro montenegrino, Đorđe Radulović, ha lanciato la nuova iniziativa tenendo conto dei recenti sviluppi in Ucraina e Russia.

“Dopo l’aggressione russa all’Ucraina, l’allineamento con la Pesc, ma anche oltre, con le posizioni e i valori del mondo democratico, è diventato una delle priorità più importanti degli aspiranti Stati membri dell’Ue, ma anche un chiaro messaggio di appartenenza di questi Paesi”, ha sottolineato Osmani durante l’incontro, secondo quanto riportato da MIA.mk.

Il gruppo si concentrerà sulla politica estera e di sicurezza dell’Ue, in particolare sulla crisi energetica, sulle conseguenze economiche causate dalla guerra e sulle minacce ibride.

Osmani si è detto soddisfatto dell’istituzione del forum informale del Quad, aggiungendo che ciascuno dei Paesi coinvolti ha dimostrato di essere partner fidato della Nato e dell’Ue, allineandosi alle sanzioni e fornendo assistenza umanitaria e tecnica all’Ucraina.

Osmani ha informato gli interlocutori sulle prossime riforme, osservando che “non c’è alcuna deviazione” dal percorso europeo della Macedonia del Nord, “un Paese noto per la sua democrazia multietnica e la sua coesione, confermata anche dalla decisione di ospitare a Ohrid i recenti negoziati tra Kosovo e Serbia”.

È stato inoltre osservato che “l’obiettivo strategico comune di tutti i Paesi che sono riusciti a raggiungere la piena conformità alle decisioni dell’UE è la piena integrazione nell’Unione”.

La regione ospita un’altra iniziativa di collaborazione, Open Balkan, tra Albania, Serbia e Macedonia settentrionale, che mira a facilitare la libera e semplice circolazione del commercio e delle persone in tutta la regione. Il Kosovo e la Bosnia-Erzegovina non fanno parte dell’iniziativa, nel timore che possa ostacolare le loro ambizioni nell’Unione europea e anche a causa delle preoccupazioni relative alla Serbia.

Non ci sono stati annunci o indicazioni sul motivo dell’assenza della Serbia dall’iniziativa. Finora la Serbia si è rifiutata di allinearsi alla maggior parte delle sanzioni dell’Ue e degli Usa contro la Russia, provocando aspre critiche da parte di Bruxelles.

(Alice Taylor | Exit.al)