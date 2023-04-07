Le Capitali – Blitz della polizia e caos nel Ppe, che succede adesso?

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta qualità che coprano quanto accade nella UE in modo chiaro e imparziale, nonostante l’attuale crisi abbia colpito pesantemente il settore editoriale. Poiché noi di EURACTIV crediamo fermamente che i lettori non debbano accedere a contenuti esclusivamente a pagamento, la nostra informazione è e rimarrà gratuita. Vi chiediamo però di considerare la possibilità di dare un contributo.

Tutto quello che dovete fare è cliccare sul pulsante qui sotto.

Le notizie di oggi dalle Capitali

Dopo il blitz della polizia, il Partito popolare europeo è in rivolta. Le forze di polizia belga e tedesca hanno fatto irruzione nella sede del Ppe martedì (4 aprile) nell’ambito di un’inchiesta in corso sulla presunta corruzione durante la campagna elettorale per le elezioni europee del 2019. Per saperne di più

SPECIAL REPORT

L’assistenza agli anziani in Germania poggia sulle spalle degli immigrati. Secondo gli esperti, il sistema sanitario e di assistenza agli anziani tedesco dipende dai lavoratori migranti, con 690.000 persone nate in un altro Paese impiegate nel settore. Per saperne di più

ISTITUZIONI UE

Trilaterale Macron – Xi – Von der Leyen: “UE e Cina devono collaborare per la pace e la stabilità del mondo”. “L’Unione Europea e la Cina hanno relazioni complesse e da come le gestiremo dipende la prosperità di entrambi”. Così la presidente della Commissione Europea Ursula von der leyen ha aperto l’incontro trilaterale, a Pechino, con il presidente francese Emmanuel Macron e quello cinese Xi Jinping. A fare da padrone, come nel colloquio tra i due della mattina, sono stati i legami con la Russia e la guerra in Ucraina. Per saperne di più

NOTIZIE DALL’ITALIA

Ore di paura per Silvio Berlusconi, affetto da leucemia. “È un leone”, rassicura il figlio. L’imprenditore e politico Silvio Berlusconi, è stato ricoverato in terapia intensiva mercoledì (5 aprile). Dopo ore di tensioni e falsi allarmi, sembra finalmente scongiurato lo scenario peggiore. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

Il più grande sindacato tedesco chiede la settimana lavorativa di 4 giorni. L’IG Metall, il più grande sindacato tedesco, ha chiesto l’introduzione di una settimana lavorativa di quattro giorni. La proposta sarà al centro del prossimo processo di contrattazione collettiva. Per saperne di più

///

PARIGI

In Cina, il presidente Macron “strappa” accordi commerciali a Xi Jinping. Durante la visita del presidente Emmanuel Macron a Xi Jinping, Francia e Cina hanno firmato diversi accordi economici che coinvolgono importanti aziende in settori come trasporti, energia, agricoltura, cultura e scienza. Per saperne di più

///

VIENNA

Direttiva efficenza energetica: l’Austria rischia ora multe salate. Anche se l’aggiornamento della direttiva Ue sull’efficienza energetica del 2018 è attualmente al rush finale dei negoziati, l’Austria potrebbe essere multata per non aver recepito la versione originale del 2018 (entro il 2021). L’opposizione punta il dito contro la mancanza di unità all’interno del governo. Per saperne di più

REGNO UNITO E IRLANDA

LONDRA

Il Regno Unito controllerà i conti corrente dei presunti clandestini. Giovedì, il ministero degli Interni ha annunciato nuovi controlli sui conti corrente aperti da persone sospettate di vivere illegalmente nel Regno Unito, con l’obiettivo di scoraggiare l’immigrazione clandestina. Per saperne di più

PAESI NORDICI E BALTICI

STOCCOLMA

La Svezia si oppone ad una estradizione, contrariando la Turchia. Giovedì, il governo svedese si è opposto all’estradizione di un suo cittadino accusato di terrorismo da Ankara, nonostante la misura fosse una delle promesse fatte per superare l’opposizione della Turchia alla candidatura svedese alla Nato. Per saperne di più

VISEGRAD

PRAGA

Disinformazione online: si intensifica la battaglia della Commissione Ue. La vicepresidente ceca della Commissione Ue Věra Jourová incontrerà tra un mese le grandi aziende Tech, per discutere con loro, tra le altre cose, dell’attuazione dei nuovi obblighi previsti dalla Legge sui servizi digitali (Dsa). Per saperne di più

***

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara].