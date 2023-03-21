Grazie alla nave rigassificatrice Golar Tundra, l’Italia sarà libera dal gas russo entro fine anno

La nave rigassificatrice Golar Tundra è finalmente arrivata al porto di Piombino, in provincia di Livorno, dopo 26 giorni di navigazione da Singapore. Secondo il ministro Urso, questo è un passo importante per liberarsi dal gas russo entro il 2023.

Sia Golar Tundra che la seconda nave rigassificatrice, attesa a Ravenna, permetteranno all’Italia di liberarsi dall’importazione di gas dalla Russia e di rivolgersi, invece, ai mercati di altri Paesi come Algeria, Azerbaigian e Libia, con cui l’Italia ha già concluso accordi di rifornimento.

Lunga quasi 300 metri e alta 55, Golar Tundra ha una capacità potenziale di trasformazione del gas naturale liquido (gnl) in 5 miliardi di metri cubi l’anno. Insieme alla nave rigassificatrice di Ravenna, si arriverà a 13 miliardi di metri cubi l’anno.

L’Italia potrà “liberarsi del tutto entro quest’anno della dipendenza dal gas russo”, ha dichiarato a Radio24 il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso (Fdi/Ecr). “Siamo passati dal 40% di gas russo del 2021 al 16% dello scorso anno, con le due navi completeremo la nostra autonomia”, ha aggiunto.

Per quanto riguarda i prezzi dell’energia, il ministro non vede “allarmi in vista” poiché, afferma, gli stock sono ancora pieni, visto l’inverno particolarmente mite rispetto alle previsioni, e l’accordo sul price cap raggiunto a Bruxelles ha permesso una progressiva riduzione dei prezzi sui mercati internazionali.

Per l’entrata in funziona di Golar Tundra bisognerà attendere maggio, dicono le previsioni tecniche, quando saranno terminati gli allacci con il nuovo metanodotto di terra. L’amministratore delegato di Snam Fsru Italia, Elio Ruggieri, ha dichiarato che il primo carico per fare i test arriverà a fine aprile.

Tuttavia, l’arrivo della nave rigassificatrice non fa tutti contenti. Anzi.

Il sindaco di Piombino Francesco Ferrari (Fdi/Ecr) e diversi comitati di cittadini hanno protestato per mesi contro il rigassificatore, poiché preoccupati per la sicurezza dell’impianto.

Pende ancora al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) un ricorso contro l’installazione della nave rigassificatrice nel porto della cittadina toscana. Il 5 luglio si terrà l’udienza in merito.

“Mi rivolgo in particolare ai miei concittadini nel ricordare a tutti che la questione è tutt’altro che risolta: c’è ancora un ricorso pendente (…) se il tribunale deciderà di accoglierlo, la Golar Tundra dovrà disormeggiare e andarsene dalla nostra città”, si legge in una nota del sindaco Ferrari.

In difesa di Ferrari è intervenuta l’europarlamentare Susanna Ceccardi (Lega/ID) che si è scagliata contro il governatore della Toscana Eugenio Giani per aver bloccato, nel 2008, il progetto dell’Unione europea per una pipeline “meno cara” e “ben meno inquinante e impattante di quanto possa essere un rigassificatore”.

“Dobbiamo dare una svolta e dimostrare alla sinistra che non sono loro i veri ambientalisti. Si riempiono la bocca di ambientalismo e poi non passano ai fatti”, ha sottolineato Ceccardi.