Gli Stati Uniti sono favorevoli all’ingresso contemporaneo di Finlandia e Svezia nella Nato

Gli Stati Uniti sono favorevoli all’ingresso contemporaneo di Svezia e Finlandia nell’alleanza Nato, come ha dichiarato Derek Chollet, consigliere del Dipartimento di Stato americano e consigliere del Segretario di Stato Antony Blinken, in risposta al dibattito pubblico che si chiedeva se il Paese dovesse entrare nell’alleanza prima della Svezia.

Mentre l’impazienza per l’adesione della Finlandia alla Nato ha iniziato a crescere, alcuni politici si sono chiesti se la Finlandia debba andare avanti senza la Svezia. La leadership politica ha assicurato che le due nazioni percorreranno insieme il cammino di adesione.

Gli Stati Uniti, rappresentati da Chollet, hanno già commentato il dibattito in Finlandia.

Sarebbe “nell’interesse della Nato sia dal punto di vista politico che difensivo” se i due Paesi aderissero contemporaneamente all’alleanza militare”, ha dichiarato Chollet giovedì all’agenzia di stampa finlandese (Sta).

La notizia che il Senato degli Stati Uniti potrebbe dare il via libera alla vendita di jet da combattimento alla Turchia è stata interpretata come un segnale positivo da parte degli Stati Uniti per quanto riguarda l’adesione della Finlandia.

La Turchia ha da tempo richiesto moderni jet da combattimento di fabbricazione statunitense per ammodernare la propria flotta. Il giorno dopo che la Turchia ha abbandonato la sua opposizione all’ingresso della Svezia e della Nato nell’alleanza, Washington ha segnalato che sarebbe stata disposta a vendere alla Turchia jet F-16 aggiornati.

“L’eventuale vendita di caccia potrebbe avere una conseguenza positiva sul percorso di adesione della Finlandia”, ha dichiarato al quotidiano Iltalehti, Toni Alaranta, ricercatore senior presso l’Istituto Finlandese per gli Affari Internazionali (Fiia).