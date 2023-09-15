Gli olandesi doneranno kit per test DNA all’Ucraina nel tentativo di identificare i bambini rapiti

I Paesi Bassi doneranno kit per il test del DNA all’Ucraina per aiutare il Paese a identificare i bambini rapiti dalla Russia. Lo ha annunciato giovedì (14 settembre) il ministro degli Esteri uscente Hanke Bruins Slot (CDA/PPE).

Bruins Slot ha incontrato il difensore civico ucraino per i diritti umani Dmytro Lubinets e la consulente per i diritti dei bambini Darya Herasymchuk all’Aia per discutere dei rapimenti di bambini ucraini in corso perpetrati dal Cremlino.

Erano accompagnati da diversi bambini ucraini rapiti dalla Russia e successivamente liberati.

“Dall’invasione dell’Ucraina, la Russia ha già rapito migliaia di bambini ucraini. Questa politica deliberata della Russia è crudele senza precedenti e distrugge le famiglie”, ha dichiarato Bruins Slot durante l’incontro.

La donazione fa parte di un più ampio progetto per aiutare l’Ucraina a costruire un database del DNA per facilitare l’identificazione e il successivo ricongiungimento dei bambini rapiti con le loro famiglie.

Il progetto mira inoltre ad aiutare l’Ucraina a raccogliere prove dei rapimenti mentre il Paese continua a documentare e indagare sui crimini di guerra commessi dalla Russia. Kyiv sta ricevendo sostegno in questo sforzo dalla Corte penale internazionale (CPI) con sede all’Aia, che giovedì ha aperto il suo ufficio nella capitale ucraina.

La Corte aveva precedentemente emesso mandati di arresto per il presidente russo Vladimir Putin e la commissaria per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova, la mente dietro le deportazioni di massa.

Gli olandesi avevano già contribuito alle indagini della CPI sui crimini di guerra commessi in Ucraina l’anno scorso inviando nel Paese una squadra di analisti forensi per raccogliere informazioni.

(Benedikt Stöckl | Euractiv.com)

