Gli agricoltori di Visegrad e del Baltico si mobilitano contro le politiche dell’UE, sostenuti dai governi nazionali

Gli agricoltori dei Paesi dell’Europa orientale e del Baltico – Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Lituania, Lettonia e Bulgaria – hanno unito le forze giovedì per protestare contro le politiche dell’UE. Molti governi nazionali hanno appoggiato i propri agricoltori o almeno espresso la loro comprensione.

In un memorandum congiunto visionato da Euractiv, le Associazioni di categoria di questi Paesi rifiutano qualsiasi limite alle dimensioni della produzione agricola, chiedono la cancellazione dell’accordo UE-Ucraina sull’esenzione dai dazi doganali e chiedono la semplificazione delle regole della Politica Agricola Comune (PAC) dell’UE.

Le istruzioni di base delle proteste prevedono che gli agricoltori guidino trattori e altre attrezzature agricole ai valichi di frontiera per incontrare i colleghi di altri Paesi.

Il fulcro dell’azione sarà il confine ceco-slovacco, dove si incontreranno e terranno discorsi i rappresentanti della Camera dell’Agricoltura ceca, della Camera dell’Agricoltura e dell’Alimentazione slovacca e della Camera dell’Agricoltura ungherese.

La protesta è sostenuta – in qualsiasi forma – da agricoltori di Bulgaria, Croazia, Romania e Slovenia.

“Il fatto che oggi gli agricoltori stiano protestando in tutta l’Unione europea è la prova evidente che è essenziale affrontare la ridefinizione dei termini della Politica agricola comune dell’UE”, si legge nel memorandum congiunto delle camere agrarie.

Le organizzazioni degli agricoltori hanno concordato diverse richieste, rivolte principalmente alla Commissione europea.

In primo luogo, rifiutano qualsiasi limitazione obbligatoria della scala della produzione agricola e chiedono “l’abolizione di tutta la legislazione che in qualche modo svantaggia gli agricoltori europei rispetto a quelli dei Paesi terzi”. Gli agricoltori sostengono l’introduzione di clausole specchio per impedire l’importazione di merci non conformi agli standard dell’UE.

Chiedono inoltre alla Commissione europea di effettuare una valutazione d’impatto quando introduce nuove regole.

In secondo luogo, gli agricoltori chiedono la cancellazione o una modifica sostanziale dell’accordo di liberalizzazione del commercio tra UE e Ucraina.

“È necessario imporre una tassa d’importazione sulla produzione ucraina, per tutta la durata del conflitto bellico, sotto forma di un deposito rimborsabile da restituire ai commercianti quando le merci vengono spedite al di fuori dei mercati europei”, sostengono le camere agrarie. Hanno anche proposto di trasformare in biocarburanti tutte le eccedenze importate dall’Ucraina.

In terzo luogo, gli agricoltori chiedono una semplificazione e una riduzione della burocrazia. In particolare, chiedono una riduzione dei controlli fisici e un uso efficace del sistema di monitoraggio satellitare. Gli agricoltori chiedono inoltre l’abolizione definitiva di tre delle “Buone condizioni agronomiche e ambientali” (BCAA) della PAC – le BCAA 6, 7 e 8 – che stabiliscono la copertura minima del suolo, la rotazione delle colture e la percentuale minima di terreno agricolo da mettere a riposo dalla produzione.

I governi nazionali appoggiano le proteste

Le proteste di giovedì non sono contro i governi ma direttamente contro le politiche dell’UE, a differenza delle manifestazioni in Francia, dove gli agricoltori hanno chiesto concessioni al governo francese.

I governi di Slovacchia, Polonia e Repubblica Ceca stanno addirittura sostenendo gli agricoltori nelle loro proteste, o almeno esprimono comprensione.

“Comprendo le proteste di giovedì e le richieste degli agricoltori di alcuni Paesi europei”, ha dichiarato a Euractiv Czechia il ministro dell’Agricoltura ceco Marek Výborný.

“Sono d’accordo con gli agricoltori sulla riduzione della burocrazia inutile e superflua. Per questo motivo, in occasione dell’ultima riunione del Consiglio dell’UE a Bruxelles, ho presentato un punto separato a nome della Repubblica Ceca, dove abbiamo chiesto che la Commissione europea modifichi al più presto la metodologia dei controlli in modo da ridurne significativamente il numero”, ha dichiarato Výborný.

Anche in Polonia le proteste sono state principalmente contro la politica dell’UE, non contro l’agenda del governo. Il governo di Donald Tusk è stato molto favorevole agli agricoltori, con il ministro dell’Agricoltura Czeslaw Siekierski e i suoi deputati che hanno incontrato regolarmente i manifestanti.

Mentre Siekierski sta facendo pressioni sul Consiglio dell’UE per conto degli agricoltori, il primo ministro Tusk ha annunciato che, su sua iniziativa, le preoccupazioni dei manifestanti saranno discusse al prossimo Consiglio europeo di marzo.

Parole di sostegno arrivano anche dal ministro dell’Agricoltura slovacco, Richard Takác, che appoggia le proteste e intende parteciparvi di persona, nonostante non sia stato invitato dalla Camera dell’Agricoltura e dell’Alimentazione slovacca (SPPK).

“Questa protesta è rivolta principalmente alla Commissione europea. Contro le assurdità che la Commissione europea vuole adottare, contro le varie burocrazie che trasformano gli agricoltori in funzionari”, ha dichiarato il ministro Richard Takáč sui social media qualche giorno fa.

Anche le organizzazioni agrarie slovacche erano d’accordo. “Le politiche dell’UE sono troppo ambiziose e irrealistiche e non sono state comunicate con noi in alcun modo”, ha dichiarato Andrej Gajdoš, vicepresidente dell’SPPK.

La Polonia accusa il commissario Wojciechowski

Con la Polonia che detiene il portafoglio dell’agricoltura nella Commissione di Ursula von der Leyen, sia il governo che l’opposizione hanno chiesto che il commissario europeo Janusz Wojciechowski venga rimosso dal suo incarico.

Il ministro della Difesa Władysław Kosiniak-Kamysz, che, come Wojciechowski in un lontano passato, ha guidato il Partito Popolare polacco (PSL, PPE), ha accusato Wojciechowski di sostenere il Green Deal europeo contro gli interessi degli agricoltori polacchi e lo ha invitato a dimettersi.

Wojciechowski ha rifiutato di dimettersi, sostenendo che i commissari non dovrebbero accettare istruzioni dai loro governi o partiti nazionali.

Ha anche affermato che nessuna organizzazione di agricoltori vuole il suo licenziamento e i colloqui di Euractiv con gli agricoltori hanno confermato che in generale sono soddisfatti delle prestazioni del commissario.

La richiesta di dimissioni di Wojciechowski è “incomprensibile”, ha dichiarato a Euractiv Jacek Zarzecki dell’Unione polacca dei produttori agricoli. Ha ricordato che Wojciechowski è stato l’unico membro della Commissione a opporsi al mantenimento delle regole commerciali liberalizzate con l’Ucraina.

Gli agricoltori slovacchi non fanno alcun riferimento a Janusz Wojciechowski. D’altro canto, l’SPPK ha criticato l’ex commissario europeo per l’Azione per il clima, Frans Timmermans, affermando che è stato lui a “creare questo pasticcio verde, a scappare e a lasciarlo sulle spalle del vicepresidente della Commissione europea Maroš Šefčovič che ora deve occuparsene”.

Timmermans è spesso citato dai rappresentanti dell’agricoltura ceca, che si oppongono anche ai requisiti ambientali e climatici del Green Deal europeo.

Per quanto riguarda Wojciechowski, il ministro dell’Agricoltura ceco spera che possa portare avanti le richieste relative all’eccessiva burocrazia.

Giovedì, infatti, la Commissione europea dovrebbe presentare un documento informale sulla semplificazione della politica agricola. Tuttavia, la data di pubblicazione potrebbe essere soggetta a modifiche e anche il suo contenuto specifico non è chiaro.

(Aneta Zachová, Aleksandra Krzysztoszek, Natália Silenská)

Leggi qui l’articolo originale.