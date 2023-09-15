Germania: Per guadagnare consenso, i Verdi si concentrano su sicurezza ed economia

Con un importante cambiamento di tono, i Verdi tedeschi concentreranno la loro campagna elettorale su temi come la sicurezza e il rilancio delle imprese, accanto ai classici temi dell’ambiente, nel tentativo di presentarsi come il partito di governo pragmatico e di riconquistare gli elettori.

Alle ultime elezioni europee, la campagna dei Verdi, con il titolo “Rinnovare la promessa dell’Europa”, ha sottolineato le opportunità future della transizione verde e proposte come il Green New Deal.

La narrativa di quest’anno ruoterà attorno al “mantenimento di ciò che ci rafforza e ci protegge”, si legge nella bozza, in un appello poco velato agli elettori centristi, mentre i leader hanno sottolineato la necessità di ascoltare le preoccupazioni comuni e di adottare un tono pragmatico.

“Molte persone desiderano giustamente prosperità e pace”, ha dichiarato giovedì Ricarda Lang, leader dei Verdi, ai giornalisti in occasione del lancio del manifesto.

In risposta alle sfide incombenti come “il futuro della democrazia, lo stato economico e sociale dell’UE” e il successo dei partiti nazionalisti, i Verdi cercano di rafforzare il loro “profilo sociale ed economico”, ha dichiarato a Euractiv Rasmus Andresen, presidente dei Verdi tedeschi al Parlamento europeo.

Nel frattempo, l’altro leader dei Verdi, Omid Nouripour, ha presentato il partito come una forza centrista.

“Il compromesso è il cuore della democrazia (…), ciò che conta è il successo europeo, non chi vince, e il successo europeo non ha colore”, ha detto.

Realpolitik e ambiente

Dal punto di vista politico, il manifesto cerca di coniugare la realpolitik e la retorica favorevole alle imprese con le posizioni tradizionali dei Verdi.

“Prosperità e protezione del clima vanno di pari passo. I mercati più redditizi saranno presto neutrali dal punto di vista climatico”, ha dichiarato a Euractiv Pegah Edalatian, vicepresidente del partito e coordinatrice per gli affari europei.

I Verdi propongono la creazione di una “unione infrastrutturale” europea, che costruisca una rete di linee di approvvigionamento di energia rinnovabile ed espanda le infrastrutture digitali e sociali. Un sistema di biglietteria transeuropeo dovrebbe incentivare l’uso di servizi ferroviari neutrali dal punto di vista climatico.

A ciò si affiancano toni da falco nella geopolitica e nella politica di sicurezza. I Verdi sottolineano la necessità di una politica di sicurezza integrata e di una posizione più forte nei confronti di Cina e Stati Uniti. Sostengono la creazione di un’agenzia centrale europea di intelligence per combattere il crimine e il terrorismo.

Ricostruire la fiducia

La nuova retorica di moderazione e pragmatismo riflette la travagliata permanenza dei Verdi al potere come junior partner nella coalizione di governo tedesca a tre, insieme alla SPD di centro-sinistra e alla FDP favorevole al mercato.

Il partito è ancora alle prese con i pessimi indici di gradimento della coalizione dopo settimane di lotte intestine al governo. Il problema è stato in gran parte incentrato sull’impopolare politica dei Verdi, che prevede la sostituzione dei sistemi di riscaldamento a gas con sistemi alimentati da energie rinnovabili.

I Verdi dovranno quindi “assicurarsi e ricostruire la fiducia” degli elettori, ha riconosciuto Lang.

Nouripour ha comunque sottolineato l’indipendenza dei Verdi, respingendo l’idea che il manifesto sia un tentativo di creare una collaborazione con il PPE, il gruppo di centro-destra in parlamento.

“Il PPE blocca tutto”, ha dichiarato Nouripour.

Riconciliare la base

Tuttavia, la leadership si muove sul filo del rasoio, dovendo convincere gli altri membri del partito del cambiamento di tono. In precedenza, voci all’interno del partito avevano espresso malcontento per alcune decisioni di Berlino, come il sostegno a una proposta di riforma dell’immigrazione che prevede la detenzione prolungata di alcuni richiedenti asilo alla frontiera dell’UE.

“Non ci fermeremo ai compromessi ‘a semaforo'”, ha promesso Andresen, aggiungendo di aspettarsi dei cambiamenti, in quanto la base del partito “affina ancora di più il nostro profilo con ulteriori emendamenti”.

Lang ha ammesso di essere pronta alle polemiche.

“Una leadership di partito che presenta un manifesto completamente privo di elementi di discussione sta facendo qualcosa di sbagliato (…) – stiamo sicuramente prendendo posizione”, ha detto.

Il testo finale dovrebbe essere approvato in una conferenza che si terrà dal 23 al 26 novembre.

(Nick Alipour | Euractiv.de)

