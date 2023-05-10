Fratelli d’Italia valuta se candidare un condannato in via definitiva alle elezioni europee

Secondo indiscrezioni della stampa italiana, l’ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni potrebbe essere uno dei candidati di Fratelli d’Italia alle elezioni europee del 2024, nonostante la condanna per corruzione che sta ancora scontando.

Formigoni, ex deputato e senatore di Forza Italia (Ppe), è stato condannato in via definitiva nel 2019 a 5 anni e 10 mesi di reclusione per corruzione. Dall’ottobre scorso, con 17 mesi ancora da scontare, è in prova ai servizi sociali presso un istituto di suore nel quale insegna italiano. La fine di questo impegno è fissata a marzo 2024, cioè poche settimane prima delle elezioni europee.

“È stato un ottimo presidente della Regione ed è stato sicuramente un politico di vaglia. Credo sarebbe un arricchimento per tutti”, ha commentato l’attuale presidente della regione Lombardia, il leghista Attilio Fontana (ID).

A sponsorizzare la candidatura di Formigoni sembra essere il presidente del Senato Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia/Ecr), figura di spicco di Fratelli d’Italia più volte sotto i riflettori per affermazioni controverse sul fascismo.

L’obiettivo di Fratelli d’Italia sarebbe candidare Formigoni per raccogliere i voti del mondo cattolico moderato del Nord, tradizionalmente di Forza Italia, e procedere con lo spostamento verso il centro del partito.

La ‘normalizzazione’ di Fratelli d’Italia è iniziata in Italia quando Giorgia Meloni si è insediata al governo a settembre 2022, mentre procede a Bruxelles, dove il partito sembra sempre più vicino al Partito popolare europeo (Ppe) di Manfred Weber.

Il gruppo dei Conservatori e Riformisti (Ecr), di cui Fratelli d’Italia fa parte e di cui Giorgia Meloni è presidente, è attualmente la sesta forza politica del Parlamento europeo. Tuttavia, secondo gli ultimi sondaggi in vista delle prossime elezioni europee, potrebbe diventare il terzo gruppo più numeroso con 85 seggi.