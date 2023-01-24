Firmati due accordi sull’energia tra Eni e l’algerina Sonatrach

In occasione della visita di Stato del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Algeria, sono stati firmati due memorandum di intesa tra Eni e l’azienda di Stato algerina Sonatrach, una delle principali aziende petrolifere al mondo e la più importante società per azioni africana.

I due memorandum sono stati firmati dall’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi e dal presidente e direttore genarale di Sonatrach Toufik Hakkar. Descalzi fa parte della delegazione italiana in visita di Stato ad Algeri.

Il primo accordo punta alla riduzione delle emissioni di gas serra in Algeria. Le due aziende si sono impegnate ad individuare congiuntamente le possibili attività da mettere in atto e le migliori tecnologie da utilizzare per ridurre le emissioni di Co2, in particolare nelle strutture produttive di idrocarburi in Algeria.

Il secondo si concentra invece sulla valorizzazione della rete di interconnessione energetica tra Italia e Algeria per garantire una transizione energetica sostenibile. Le aziende intendono incrementare il trasporto di energia verso l’Italia e a realizzare un nuovo gasdotto che permetta il trasporto anche di idrogeno, la posa di un nuovo cavo elettrico sottomarino e l’aumento della capacità di produrre gas liquefatto.

A margine della visita del presidente Meloni al Giardino dedicato a Enrico Mattei ad Algeri, l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi ha sottolineato che l’idea di trasformare l’Italia in un hub energetico del Mediterraneo, così come auspicato da Meloni, è realistico ma ci sono dei limiti da superare.

“L’hub è fatto prima di tutto di gas da portare in Italia e in due o due anni e mezzo riusciremo ad avere quello necessario ai consumi. Ma la sicurezza energetica è fatta anche di infrastrutture. Abbiamo pipeline e rigassificatori potenziali, ma che arriveranno”, ha affermato Descalzi, come riporta Ansa.

L’Ad di Eni ha sottolineato i limiti strutturali del meridione, dove esiste un “collo di bottiglia” tra Campania, Abruzzo e Molise che non permette il trasporto di più di 126 milioni di metri cubi di gas al giorno. “È un grande potenziale che non si esprime”, ha aggiunto.

L’Italia ha diverse connessioni via pipe in Africa con Algeria, Libia, Egitto, Nigeria, Angola, Congo e Mozambico ma anche con il nord Europa e l’Azerbaigian, che al momento porta circa 8 miliardi di metri cubi tramite il Tap e in qualche anno pensa di poter ampliare la fornitura.

“Da un punto di vista potenziale, già adesso siamo riusciti a recuperare quasi più del 50% del gas russo e soprattutto attraverso l’Africa”, ha sottolineato Descalzi, che prevede l’Italia possa azzerare le forniture di gas russo dal 2024/25.

“Bisogna pensare che solo 2 anni fa l’Algeria dava all’Italia circa 21 miliardi, adesso ha dato 25, arriveremo a 28 miliardi l’anno prossimo e poi nel 24-25 supereremo ancora. (L’Algeria) è davvero un partner strategico che sta aiutando molto l’Italia”, ha concluso.