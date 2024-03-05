Finlandia: i paesi europei della NATO devono superare l’impegno del 2% del PIL per le spese militari

I Paesi europei devono aumentare i loro bilanci per la difesa e la capacità delle loro industrie della difesa oltre il 2% del loro PIL, ha dichiarato lunedì Timo Kivinen nel suo ultimo discorso come comandante delle Forze di Difesa finlandesi.

All’apertura del Corso di Difesa Nazionale – il programma dell’Università di Difesa Nazionale finlandese che riunisce i leader finlandesi sulle questioni di difesa – il generale Kivinen ha chiesto maggiori investimenti nella difesa alla luce del teso contesto geopolitico in Europa, in particolare in Finlandia.

“Mi sembra che il livello di spesa per la difesa del 2% del PIL concordato dai Paesi della NATO non sia sufficiente a coprire tutto ciò che l’Europa deve fare”, ha detto Kivinen nel suo discorso, come riportato da Helsingin Sanomat.

In seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, la Finlandia, insieme alla Svezia, ha abbandonato la sua tradizionale posizione neutrale ed è diventata il 31° membro dell’Alleanza nell’aprile del 2023, diventando così il Paese della NATO con il confine diretto più lungo con la Russia (1.340 chilometri).

Sebbene l’adesione della Finlandia comporti l’impegno a soddisfare il requisito minimo di spesa per la difesa della NATO, pari al 2% del PIL, Kivinen ritiene che sia necessario investire maggiormente nella difesa perché, a suo avviso, il mondo sta attraversando un periodo di transizione paragonabile alla fine della Guerra Fredda, solo che questa volta si sta dirigendo verso una maggiore instabilità.

“La Cina e la Russia, che si sono rafforzate negli ultimi decenni, sono insoddisfatte dell’ordine mondiale dominato dall’Occidente e guidato dagli Stati Uniti e stanno cercando di plasmare l’architettura di sicurezza mondiale a loro piacimento partendo dalle loro condizioni”, ha affermato Kivinen.

“Proprio come oggi, questi periodi di transizione sono stati accompagnati da conflitti e guerre, il cui esito determina in parte il peso e il posizionamento delle grandi potenze e delle alleanze da esse guidate nell’ordine mondiale della nuova era”, ha aggiunto.

Anche il ministro della Difesa finlandese Antti Häkkänen è intervenuto lunedì all’evento nazionale sulla difesa, sostenendo che è iniziata una nuova era di politica di potenza in cui le regole e i principi della precedente era post-Guerra Fredda non sono più applicabili.

Secondo Häkkänen, la narrativa della Russia secondo cui i suoi vicini occidentali rappresentano una minaccia per la sicurezza del Paese è infondata. “Dipingere immagini di minacce ai propri cittadini è un modo storico di giustificare un regime autoritario in patria e nel mondo”, ha affermato Häkkänen.

Ha inoltre paragonato i leader occidentali al primo ministro britannico Neville Chamberlain alla fine degli anni Trenta, ricordato per la sua ingenua volontà di placare Adolf Hitler.

“Molti decisori probabilmente pensavano, come Chamberlain nel 1938, che questo sarebbe stato sufficiente”, ha detto Häkkänen, aggiungendo che questo ha certamente incoraggiato la Russia ad agire in modo così “sfacciato” in questo secolo.

(Charles Szumski | Euractiv.com)

