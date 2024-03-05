Eurodeputato rumeno: la prossima Commissione europea avrà bisogno di un Commissario per la disinformazione

La prossima Commissione europea ha bisogno di un portafoglio dedicato alla lotta contro la disinformazione, poiché il presidente russo Vladimir Putin la usa come arma per indebolire la democrazia alimentando la sfiducia nei confronti dell’UE. Lo ha dichiarato Eugen Toma, eurodeputato rumeno e presidente del Partito del Movimento Popolare (PPE), in occasione di un evento organizzato da HotNews, partner di Euractiv.

Nel corso dell’evento, Tomac ha sostenuto che avere un commissario il cui portafoglio si concentra sulla disinformazione è particolarmente critico in quanto la disinformazione, che proviene principalmente dalla Russia, erode la democrazia su base giornaliera.

La legislazione è attualmente “molto fragile” in tutti gli Stati membri, ha affermato Tomac, sostenendo che è necessario un approccio proattivo per fermare l’aumento del sentimento anti-UE alimentato da politici allineati con gli interessi del Cremlino.

Intervenendo all’evento organizzato da HotNews, l’eurodeputato rumeno ha sottolineato la facilità con cui le entità politiche estremiste utilizzano tattiche di disinformazione, mentre i governi rimangono “impotenti a causa della mancanza di meccanismi di risposta immediata”.

Al contrario, l’eurodeputata Ramona Strugariu, del partito europeista “Rinnoviamo il progetto europeo della Romania”, ha affermato che l’UE ha gli strumenti necessari per combattere la disinformazione – osservando, tuttavia, che devono essere utilizzati in modo efficace e in conformità con i principi democratici che governano l’UE.

“Se pensiamo di combattere la disinformazione con gli stessi mezzi antidemocratici che usano loro, ci sbagliamo”, ha detto.

Strugariu indica gli strumenti giuridici esistenti, come il Digital Market Act (DMA) e il Digital Services Act (DSA), nonché l’European Press Freedom Act, potrà essere utilizzato per combattere la disinformazione.

Al World Economic Forum di Davos, a gennaio, la disinformazione e la propaganda – definite nel rapporto “manipolazione e interferenza dell’informazione straniera” (FIMI) – sono state identificate come “il secondo rischio più grande che il mondo deve affrontare quest’anno”.

Il rapporto dell’UE ha esaminato più di 750 attacchi di disinformazione tra il dicembre 2022 e il novembre dello scorso anno, che hanno comportato la diffusione strategica di storie false e l’accanimento contro fonti legittime per minare la fiducia nelle istituzioni pubbliche e seminare odio contro nazioni e gruppi di persone.

(Cătălina Mihai | Euractiv.ro)

Leggi qui l’articolo originale.