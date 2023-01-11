Erdoğan mantiene l’offensiva diplomatica e si impegna ad allentare le tensioni tra Kosovo e Serbia. Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha dichiarato di essersi impegnato ad allentare le tensioni tra Kosovo e Serbia e l’impasse politica in Bosnia-Erzegovina, dopo una riunione del governo ad Ankara.

Dall’invasione russa dell’Ucraina, Erdoğan si è posto come mediatore chiave nella guerra, negoziando lo scambio di prigionieri e la partenza del grano dai porti ucraini. Con le elezioni presidenziali che si avvicinano nel giugno 2023, Erdoğan vuole posizionarsi come un diplomatico chiave e uno statista globale, nel tentativo di aumentare le sue chance alle urne.

“Abbiamo continuato a impegnarci per risolvere lo stallo politico in Bosnia-Erzegovina e per allentare la tensione nelle relazioni tra Kosovo e Serbia”, ha dichiarato il Presidente turco.

A settembre, Erdoğan ha espresso il suo sostegno al Kosovo e alla Serbia nel superare le loro sfide e ha auspicato una soluzione duratura.

Alla domanda su chi ritenesse responsabile della crisi ucraina, Erdoğan ha risposto, nel corso di una conferenza stampa condivisa con il suo omologo serbo Aleksandar Vucic, che la Turchia ha sempre sostenuto una politica di equilibrio tra Russia e Ucraina e che intende mantenere la stessa visione.

“Ci sono diversi Stati in Occidente il cui approccio non ci sembra quello giusto. C’è una politica basata su incitamenti, che è quella perseguita dall’Occidente. Quando si pensa di portare avanti una politica basata sulle provocazioni, non si possono ottenere risultati”, ha detto il presidente turco.

Nel maggio 2022, in un incontro con il presidente Vjosa Osmani, ha inoltre espresso il suo sostegno all’adesione del Kosovo alla NATO.

“La Turchia, in quanto importante Paese della NATO, non vede nulla di sbagliato nell’adesione del Kosovo alla NATO. Non abbiamo bisogno del permesso di nessuno per sostenere il processo di adesione alla NATO”, dichiarò in quell’occasione.

“Abbiamo fatto dei passi. Come abbiamo fatto nel caso del riconoscimento, così faremo per il processo di adesione del Kosovo alla NATO”, aggiunse allora.

Il Kosovo ha dichiarato l’indipendenza dalla Serbia nel 2008, dopo la sanguinosa guerra del 1998-1999 che ha visto 1,4 milioni di sfollati di etnia albanese e che si è conclusa con una campagna di bombardamenti guidata dalla NATO contro le forze di Belgrado. Nonostante più di un decennio di colloqui facilitati dall’UE e dagli USA, le relazioni rimangono tese e la Serbia si rifiuta di riconoscere il Kosovo come Paese indipendente.

Nei mesi di novembre e dicembre, la situazione è sfociata in piccoli conflitti tra l’etnia serba nel nord del Kosovo e le autorità di Pristina. Tra questi vi sono stati attacchi alle sedi della commissione elettorale centrale, proteste e il blocco delle arterie stradali e dei valichi di frontiera.

La situazione è stata risolta grazie alla diplomazia dell’UE e degli Stati Uniti e al lavoro della KFOR, la forza di pace a guida NATO stanziata nel Paese dalla fine della guerra.

Il Kosovo ha presentato domanda di adesione all’UE ed è ora al vaglio della Presidenza del Consiglio dell’UE guidata dalla Svezia, ma con cinque Stati membri dell’UE che non riconoscono il Kosovo, la strada verso l’adesione si preannuncia lunga e piena di ostacoli.

(Alice Taylor | Exit.al)