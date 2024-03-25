Elezioni slovacche: Korčok e Pellegrini pronti per il secondo round, mentre incombe l’ombra della Russia

L’ex ministro degli Esteri filo-occidentale della Slovacchia, Ivan Korčok, ha vinto a sorpresa il primo turno delle elezioni presidenziali di sabato, ma la strada verso la vittoria finale contro il partner di coalizione di Robert Fico, Peter Pellegrini, non sarà facile e dovrà fare i conti con la posizione sempre più problematica del partito al governo in politica estera nei confronti di Russia e Ucraina.

Con il 42,5% dei voti, Korčok ha fatto meglio di quanto previsto dai sondaggi. La maggior parte dei sondaggi prevedeva una vittoria di stretta misura per Pellegrini, presidente del parlamento e leader del partito Hlas, ma dopo lo spoglio dei voti ha ottenuto solo il 37%.

Parlando dopo i risultati, il vincitore del primo turno ha immediatamente preso di mira il partito al potere e la crisi diplomatica in corso con gli stretti alleati della Slovacchia.

“Sicuramente ora devo parlare con gli elettori della coalizione di governo, che non sono d’accordo con la direzione che il governo sta prendendo per la Slovacchia, soprattutto in politica estera”, ha detto Korčok dopo l’annuncio della sua vittoria, riferendosi alla posizione amichevole di Fico nei confronti della Russia.

“Sicuramente non sono d’accordo con il modo in cui ci stiamo allontanando, insultando i nostri partner più stretti e bruciando i ponti con quelli più vicini a noi, la Repubblica Ceca e la Polonia. Questo non è positivo per la Slovacchia”, ha aggiunto l’ex ministro degli Esteri.

La Slovacchia sta affrontando un crescente isolamento dai suoi vicini, tra cui l’esclusione dagli incontri in Ucraina e all’interno dell’UE e della NATO e la sospensione della cooperazione intergovernativa con la Repubblica Ceca a causa delle posizioni filo-russe di Fico e della sua posizione sulla guerra in Ucraina.

Pellegrini si è congratulato con Korčok, ma ha anche osservato che la somma dei risultati dimostra che “la maggioranza degli slovacchi non vuole un presidente liberal-destro-progressista”.

Il prossimo e ultimo confronto tra Korčok e Pellegrini si terrà il 6 aprile.

Tuttavia, nonostante il trionfo di Korčok al primo turno, non c’è nulla di deciso: i sondaggi e gli esperti sottolineano che Pellegrini potrebbe muoversi per mobilitare gli elettori dei candidati perdenti.

Korčok può vincere?

Secondo gli analisti politici Grigorij Mesežnikov, presidente dell’Istituto per gli Affari Pubblici in Slovacchia, e Radoslav Štefančík dell’Università di Economia di Bratislava, la vittoria finale di Korčok dipenderà da una combinazione di fattori.

La chiave sarà se riuscirà ad attirare i non votanti e per chi voterà la più grande minoranza slovacca, gli ungheresi, al secondo turno.

Ma per i sostenitori di Štefan Harabin, ex ministro della Giustizia filo-russo che si è classificato terzo con appena l’11,7% dei voti, sarà cruciale ciò che accadrà dopo.

“Per far vincere Korčok (…) ci vorrebbe l’assenza degli elettori di Harabin al secondo turno e il sostegno a Korčok da parte dei candidati di orientamento occidentale”, ha sottolineato Štefančík.

I valori degli elettori di Harabin risuonano bene con la coalizione di Robert Fico. Ciò è confermato anche dal fatto che Andrej Danko, leader del partito di coalizione SNS, ha rinunciato alla candidatura presidenziale a favore di Harabin invece che di Pellegrini.

I sondaggi d’opinione pubblicati da tre diverse agenzie slovacche alla vigilia del primo turno prevedevano una tesa battaglia finale tra i candidati, e tutti prevedevano una vittoria di stretta misura per Pellegrini.

Secondo l’agenzia AKO, Pellegrini avrebbe ottenuto il 52,9% e Korčok il 47,1%. NMS Market Research prevede una battaglia ancora più serrata, con Korčok che perderebbe il 49,1% contro il 50,9% di Pellegrini.

La scelta slovacca tra Occidente e status quo

La premessa centrale della campagna di Korčok è quella di creare un “contrappeso” alle azioni dell’attuale governo. Come diplomatico di alto livello, è noto per la sua posizione filo-occidentale e filo-ucraina.

Come dimostrano i suoi commenti di domenica, non ha paura di criticare Robert Fico per le sue posizioni filorusse, lo smantellamento della Procura speciale e l’intenzione di rafforzare il controllo statale sull’emittente pubblica nazionale RTVS.

Questi passi hanno portato a critiche aperte da parte dell’UE e a massicce proteste guidate dall’opposizione in tutta la Slovacchia.

Nel frattempo, Pellegrini afferma che il concetto di contrappeso di Korčok è “assolutamente sbagliato” e “promette solo il conflitto tra i massimi organi costituzionali”.

Pellegrini sostiene che è importante che la Slovacchia rimanga ancorata all’UE e alla NATO ma, come Fico, rifiuta di inviare aiuti militari all’Ucraina.

Prima di fondare il partito Hlas nel 2020, Pellegrini è stato membro del partito Smer per quasi 20 anni e ha svolto un ruolo chiave nella formazione dell’attuale coalizione.

La sua vittoria darebbe a Fico maggiori opportunità di portare avanti il suo programma perché, come ha detto Mesežnikov a Euractiv Slovakia, non creerebbe alcuna opposizione ai suoi piani.

Un esperto ha sottolineato che, nel suo ruolo di speaker del Parlamento, Pellegrini sta già aiutando attivamente la coalizione di Fico ad approvare le leggi più controverse, tra cui la riforma del codice penale.

“Come membro di Smer e persona vicina a Robert Fico, è sempre stato leale”, ha detto Mesežnikov, aggiungendo che anche ora è “pronto a servire”.

(Natália Silenská | Euractiv.sk)

Leggi qui l’articolo originale.