Elezioni portoghesi: L’estrema destra sale alle stelle, prevale l’instabilità

L’elettorato portoghese non ha risposto agli appelli per un “voto utile” nelle elezioni legislative di domenica. Ciò che esce dalle urne è il “parlamento più frammentato di sempre” e l’estrema destra di Chega come “grande vincitrice”, secondo gli esperti politici che hanno parlato con il partner di Euractiv, Lusa.

In base ai risultati pubblicati al momento di questo articolo, l’Alleanza Democratica (DA) di centro-destra – una coalizione tra il PSD (PPE), il CDS-PP (PPE) e il PPM (monarchici) – è al primo posto con il 29,5% dei voti, ottenendo 79 deputati su 230 seggi.

“L’AD ha vinto le elezioni”, ha detto il capo del DA Luís Montenegro ai suoi sostenitori all’inizio di lunedì, invitando gli altri partiti politici a “rispettare il desiderio del popolo portoghese”, ha riferito Reuters.

Secondo i dati del Segretariato Generale del Ministero degli Affari Interni-Amministrazione Elettorale e di Europe Elects, i socialisti (PS) sono il secondo partito più votato con il 28,7% (77 seggi), mentre l’estrema destra Chega è al terzo posto, con il 18,1% (48 seggi).

Chega ha attualmente 12 seggi e, quindi, ha quadruplicato la sua rappresentanza.

Nella precedente legislatura, i socialisti avevano la maggioranza assoluta.

Secondo i dati ufficiali, il 66,24% degli elettori registrati alle elezioni lampo di domenica ha votato, registrando il tasso di astensione più basso degli ultimi 20 anni.

Il parlamento più frammentato “di sempre”

“È un risultato che dimostra che i portoghesi non hanno risposto all’appello per un voto utile e hanno deciso di votare sinceramente perché abbiamo il parlamento più frammentato di sempre. Dobbiamo guardare indietro al 1985 per avere un’elezione in cui PS e PSD insieme avevano meno del 64%”, ha detto a Lusa la politologa Marina Costa Lobo.

In un momento in cui i risultati non sono ancora stati finalizzati, con i risultati delle circoscrizioni all’estero ancora da determinare, la ricercatrice dell’Istituto di Scienze Sociali dell’Università di Lisbona (ICS-UL) ha sottolineato che non si sa ancora se, ad esempio, Alleanza Democratica arriverà prima, se avrà più voti e più seggi di una “geringonça di sinistra”.

“Questo crea un’enorme incertezza, un periodo di incertezza non solo in termini di instabilità ma anche in termini di formazione di un governo”, ha detto.

Marina Costa Lobo ha sottolineato che le elezioni di domenica sono state molto partecipate. A differenza del 2022, quando il PS ottenne la maggioranza assoluta grazie al “voto utile per evitare una maggioranza di destra”, questa volta si è deciso di “restituire ai politici e ai parlamentari la possibilità di formare alleanze”.

Ha aggiunto che queste alleanze non dipenderanno solo da chi formerà il governo, ma anche “dall’azione del presidente della Repubblica e dall’azione dei partiti”.

Blocco centrista in vista per isolare Chega?

La politologa ha sottolineato che più di un milione di portoghesi ha votato per la Chega, che è diventata una “forza consolidata che condizionerà il lavoro dell’Assemblea della Repubblica”.

Ha sottolineato che resta da vedere se il PS e il PSD si sosterranno a vicenda affrontando e isolando André Ventura, leader di Chega, o se si prenderà la strada di “rafforzare la polarizzazione destra/sinistra, nel senso di lasciare il PSD a Chega e non costruire ponti tra destra e sinistra”.

Da parte sua, Ventura ha detto che il voto di domenica “ha mostrato chiaramente che i portoghesi vogliono un governo dell’AD con Chega” e ha osservato che Montenegro sarebbe responsabile di qualsiasi instabilità politica se rifiutasse di negoziare.

Per quanto riguarda il ruolo del presidente Marcelo Rebelo de Sousa, Marina Costa Lobo ha ritenuto che se il PS vincerà in termini di mandati, sarà “una grandissima delusione per il presidente della Repubblica” e, per quanto riguarda Chega, il capo dello Stato “farà tutto il possibile per creare un’intesa di blocco centrista” che escluda quel partito.

Il presidente della Repubblica ha indetto le elezioni nel novembre 2023 in seguito alle dimissioni del primo ministro António Costa, rifiutandosi di dare al PS, che aveva la maggioranza assoluta in Parlamento, la possibilità di nominare un nuovo capo del governo.

António Costa Pinto, ricercatore dell’ICS-UL, ritiene che “Chega sia il grande vincitore”, che è riuscito non solo a crescere ma anche a strutturarsi in termini nazionali grazie all’omogeneità della distribuzione nazionale dei mandati ottenuti “e per aver condizionato la vittoria di AD”.

Per quanto riguarda gli scenari di formazione del governo, il ricercatore ritiene che il più probabile sia che AD formi un governo di coalizione con Iniziativa Liberale, supponendo che la coalizione PSD/CDS-PP/PPM alla fine abbia più deputati del PS.

“Il Portogallo è abituato ad avere governi di minoranza. L’effetto novità è Chega, che è di fatto un partito anti-sistema che è cresciuto molto”, ha sottolineato António Costa Pinto, prevedendo che una coalizione di sinistra è improbabile nel breve termine se AD ha più deputati e, insieme a IL, più seggi parlamentari della sinistra.

Il segretario generale del Partito socialista portoghese, PS, ha dichiarato lunedì mattina presto che guiderà l’opposizione e non sosterrà il governo in parlamento.

L’ascesa di Chega in Portogallo riflette una tendenza generale a livello europeo in vista delle elezioni europee di giugno. Secondo le proiezioni di Europe Elects, si stima che l’estrema destra dell’UE sarà la terza forza politica del nuovo Parlamento europeo.

(Maria João Pereira | Lusa.pt – A cura di Sarantis Michalopoulos, Alice Taylor | Euractiv.com)

