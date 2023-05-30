Elezioni amministrative: la vittoria del centrodestra rafforza il governo

La coalizione di centrodestra al governo vince le elezioni amministrative confermandosi maggioranza nel Paese, mentre il centrosinistra inizia una riflessione in vista delle europee.

Dopo il primo turno del 14 e 15 maggio, i ballottaggi avvenuti domenica e lunedì confermano la vittoria del centrodestra nei comuni italiani. Si attendono ancora i risultati del secondo turno in Sicilia e in Sardegna, che si terranno l’11 e 12 giugno in 167 comuni.

Le urne si sono chiuse lunedì alle 15 con un’affluenza del 49,64%, un dato in calo rispetto al 58,9% del primo turno. Sono stati 41 i comuni chiamati al voto per il secondo turno e 1.340.688 gli elettori coinvolti.

“Il centrodestra vince queste elezioni amministrative e conferma il suo consenso tra gli italiani, il suo radicamento, la sua forza”, commenta la premier Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia/ECR).

Esulta anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Il centrodestra vince in tutta Italia. Un risultato straordinario che rafforza il governo”. Il partito di Silvio Berlusconi (Forza Italia/EPP) “si conferma centrale nel quadro politico italiano, da Nord a Sud”, aggiunge Tajani.

L’esito dei ballottaggi conferma la vittoria del centrodestra in nove capoluoghi, tre dei quali (Latina, Ancona, Brindisi) “rubati” al centrosinistra che, invece, vince in tre capoluoghi di cui uno (Vicenza) era precedentemente governato dal centrodestra.

“Non c’è che dire, un ottimo effetto Schlein”, ha scritto ironicamente su Twitter il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, riferendosi all’effetto attrattivo che molti elettori di sinistra si aspettavano dalla nuova segretaria del Partito Democratico (PD/S&D) Elly Schlein.

Commenta scettico il leader di Azione (Renew) Carlo Calenda: “Le amministrative confermano che c’è una tendenza di destra in tutto il Paese (…) Il dato è netto: non si vince opponendo al sovranismo di destra il populismo di sinistra e Movimento 5 Stelle”.

Schlein ha convocato la segreteria del PD subito dopo la chiusura delle urne mentre lo spoglio era ancora in corso. Dopo circa due ore di riunione, ha ammesso la “sconfitta nera” del centrosinistra.

“Il vento a favore delle destre è ancora forte e c’è ancora. Sapevamo che sarebbe stata difficile, ci vuole tempo per costruire un centrosinistra vincente”, ha dichiarato Schlein.

“È evidente che da soli non si vince. C’è da ricostruire un campo alternativo, che credibilmente contenda alla destra la vittoria. Ma la responsabilità di costruire questo campo non riguarda solo il Pd”, ha aggiunto la segretaria.