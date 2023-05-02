Dura prova per la maggioranza svedese, dopo lo scandalo sulle teorie del complotto

La coalizione di governo svedese continua ad avere la maggioranza parlamentare per un solo seggio di differenza, dopo le dimissioni della deputata dei Democratici di Svezia Elsa Widding, in seguito alle critiche sulla sua partecipazione a una conferenza di teorici della cospirazione.

Widding ha recentemente preso parte ad una conferenza con noti oppositori dei vaccini, negazionisti del cambiamento climatico e relativisti dell’Olocausto, ricevendo pesanti critiche, in particolare dal ministro dell’Istruzione liberale Mats Persson.

“Widding mostra un disprezzo per la conoscenza che non si addice a un membro del Parlamento. È seria nel sostenere teorie cospirative sul clima, sui vaccini e sull’Olocausto. Ora deve dimostrare di difendere la scienza”, ha scritto Persson su Twitter.

Widding è stata precedentemente criticata per la sua posizione sulle questioni climatiche e ha affermato che non ci sono prove scientifiche che il mondo sia in crisi.

“Il limite è stato superato, lascio Sd”, ha scritto su Twitter.

Ha inoltre affermato di essere stata oggetto di una campagna diffamatoria da parte di esponenti di spicco del Partito Liberale e che il suo partito non l’ha difesa.

“Mi sarei aspettata che il mio partito prendesse le distanze da questi attacchi spregevoli di cui si sono resi colpevoli i principali rappresentanti dei liberali. Mi accusano di sostenere coloro che negano o minimizzano il terribile genocidio di sei milioni di ebrei”, ha dichiarato Widding nel video su YouTube che ha condiviso su Twitter prima di dimettersi.

Il partito di Widding, i Democratici di Svezia (Sd, affiliati al gruppo dei Conservatori e Riformisti europei), non fa parte della coalizione al governo in Svezia – composta da Moderati, Liberali e Cristiano-democratici – ma offre il necessario sostegno esterno al governo di centro-destra del Primo Ministro Ulf Kristersson in cambio dell’attuazione delle proprie politiche, in particolare in materia di immigrazione.

Con l’uscita di Widding, la base di sostegno del governo svedese in parlamento si sta riducendo: i quattro partiti che hanno firmato l’accordo di coalizione hanno ora solo 174 seggi (contro i 173 dell’opposizione), dato che il deputato moderato Kjell Jansson, in congedo per malattia dopo uno scandalo di estorsione, non è ancora stato sostituito.

Tuttavia, Widding ha dichiarato che intende votare in linea con i Democratici di Svezia nelle future votazioni importanti, secondo la deputata dei Democratici di Svezia Linda Lindberg.

“Rispettiamo la decisione di Elsa, ma allo stesso tempo ci rammarichiamo che abbia scelto questa strada. Come forte voce collettiva del partito, speriamo che Elsa scelga di lasciare il suo seggio in Parlamento a favore di qualcuno che rappresenti i Democratici di Svezia”, ha scritto Lindberg in un comunicato.

(Charles Szumski | EURACTIV.com)