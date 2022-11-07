Dublino nominerà Donohoe per il secondo mandato all’Eurogruppo

Il ministro delle Finanze Paschal Donohoe sarà nominato per un secondo mandato come presidente dell’Eurogruppo, ma rappresenterà l’Irlanda alle riunioni del gruppo insieme a Michael McGrath, la persona che dovrebbe sostituirlo come ministro delle Finanze, ha annunciato il governo.

Donohoe è stato eletto alla presidenza dell’influente organismo finanziario nel 2020, ma di recente sono stati sollevati dubbi sul suo futuro nella posizione a causa di fattori di politica interna irlandese.

Dublino ha confermato venerdì (4 ottobre) che Donohoe sarà nuovamente il candidato del Paese per la posizione e parteciperà alle riunioni dell’Eurogruppo insieme a McGrath.

Il mese prossimo è prevista una scossa politica a Dublino, quando il ruolo di Taoiseach e altre posizioni chiave passeranno tra i due partiti dominanti del governo di coalizione, Fianna Fáil e Fine Gael.

Nell’ambito della riforma, si prevede che Donohoe, attuale Ministro delle Finanze del Paese, farà a cambio di posto con il Ministro della Spesa Pubblica e delle Riforme, Michael McGrath.

Negli ultimi mesi sono stati sollevati dubbi sulle prospettive di rinominazione di Donohoe alla carica di presidente se non fosse più alla guida del ministero delle Finanze e sulle potenziali conseguenze per la leadership irlandese nell’Eurogruppo.