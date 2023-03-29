Dombrovskis critica il governo greco per lo scandalo spyware

Martedì, il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis ha criticato il governo greco per l’uso di spyware contro i cittadini, rivelando che Bruxelles è ancora in attesa di spiegazioni sulle licenze di esportazione dello spyware Predator in Sudan e Madagascar.

“Questo tipo di spionaggio dei cittadini e degli oppositori politici non dovrebbe avere luogo. I software spia dovrebbero essere impiegati per usi legittimi diversi dall’applicazione della legge e dalla sicurezza”, ha dichiarato Dombrovskis alla commissione Pega del Parlamento europeo, che segue da vicino l’uso dei software spia in tutta l’Ue.

Dombrovskis ha persino invocato le sue origini lettoni, ex membro dell’Unione Sovietica, per sottolineare che sa “cosa significa per un regime monitorare i propri cittadini”.

Il vicepresidente della Commissione ha anche dichiarato che il 14 febbraio l’esecutivo dell’Ue ha chiesto ad Atene di fornire “chiarimenti” in merito a notizie che suggeriscono che il governo ha esportato licenze di software spia Predator illegali in Sudan e Madagascar. Ma il governo conservatore greco non ha ancora risposto. Il cosiddetto “Watergate greco” ha scosso la politica interna per mesi.

Il governo afferma di non aver mai acquistato il software spia Predator e che le attività di sorveglianza sono state condotte nell’ambito dei canali legali dei servizi segreti.

I partiti di opposizione e il comitato Pega insistono che ci sia stato un uso parallelo di Predator assieme agli strumenti tradizionali di sorveglianza “legale”.

Commissioner @VDombrovskis has asked clarification of the GR 🇬🇷 and CY 🇨🇾 governments about exports of #spyware to ao Sudan and Madagascar. No reply so far. @EP_PegaInquiry — Sophie in 't Veld (@SophieintVeld) March 28, 2023

Sollievo per il Ppe

Il rapporto della commissione Pega sull’uso di software spia in Grecia sarà reso pubblico alla fine di aprile, prima delle elezioni nazionali del 21 maggio.

Manfred Weber, capo del Partito Popolare Europeo (Ppe) di centro-destra, a cui appartiene Nuova Democrazia, finora è rimasto in silenzio.

L’eurodeputato di Syriza Stelios Kouloglou ha commentato che la maggior parte dei membri del Ppe “tirerebbe un sospiro di sollievo” se il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis perdesse le elezioni.

“Finora questi eurodeputati erano in una posizione molto difficile. Dovevano difendere il partito fratello ma anche la loro dignità. Si trattava di un equilibrio molto difficile con le politiche del governo di Nuova Democrazia”, ha commentato Kouloglou.

(Sarantis Michalopoulos | EURACTIV.com)