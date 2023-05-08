Dall’ospedale, Berlusconi tiene strette le redini del suo partito

L’ex presidente del consiglio e presidente di Forza Italia è intervenuto in video alla Convention del partito a Milano. Seppur ancora in ospedale, rimane lui a capo del partito: “Sono qui per voi”.

Venerdì e sabato si è tenuta a Milano la Convention di Forza Italia – “La Forza dell’Italia” – durante la quale è intervenuto in video l’ex premier Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia e attualmente senatore.

Con la bandiera italiana e quella europea alle spalle, ha raccontato la nascita del partito e i suoi progetti per il Paese. Un intervento di venti minuti interrotto da applausi e un po’ d’affanno dovuto alla malattia che un mese fa l’ha costretto alla terapia intensiva.

“Eccomi, sono qui per voi, per la prima volta in camicia e giacca dopo oltre un mese”, esordisce Berlusconi.

“Noi siamo il pilastro essenziale e leale di questa maggioranza, siamo la spina dorsale di questo Governo. Per questo siamo in campo, per far sì che le sue decisioni siano davvero corrette, giuste, equilibrate”, sottolinea il leader, ringraziando gli alleati Matteo Salvini (Lega/ID) e il presidente del consiglio Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia/ECR).

Il Cavaliere ha poi parlato di Unione europea, dal prossimo appuntamento elettorale del 2024 alle esigenze imposte dai nuovi e precari equilibri geopolitici, ribadendo la linea fortemente europeista di Forza Italia.

“L’Europa è il nostro orizzonte di riferimento, solo l’Europa può essere protagonista nelle grandi sfide globali, a cominciare da quella posta dall’imperialismo cinese”, ha detto Berlusconi, proponendo nuove regole di voto per le decisioni in politica estera del Consiglio: “Dobbiamo passare dall’unanimità alla maggioranza qualificata”.

Forte più che mai il sentimento anti-comunista e anti-cinese del presidente Berlusconi, che si è azzardato in un esempio “assurdo” che ben riassume il suo pensiero: “Se la Cina – lo dico naturalmente per assurdo – un giorno decidesse di occupare l’Italia, e magari qualche altro Paese europeo, non sapremmo assolutamente contrastarla e la cosa migliore che ci converrebbe fare sarebbe quella di andare a scuola a studiare il cinese”.

Da qui, l’invito ad investire in un’unica politica militare, una forte cooperazione tra le forza armate di tutti i Paesi europei e in un aumento della spesa militare con un Corpo di pronto intervento di “almeno 300mila uomini”.

“Tutto questo, che io chiedo dal 2002, non è stato mai realizzato. E purtroppo così, l’Europa, nel mondo, conta poco”, conclude.

Durante la convention, sono intervenuti in video sia la presidente del Parlamento europea Roberta Metsola che il presidente del Partito popolare europeo Manfred Weber, quest’ultimo in pessimi rapporti con Forza Italia da quando ha criticato Berlusconi per le sue parole contro il presidente ucraino Zelensky.

“Questa volta non potrò essere lì con voi di persona, ma vi mando i miei migliori auguri. Prima di tutto al Presidente Berlusconi (…) Forza Italia è la garanzia che i metodi e i valori del PPE siano al centro dell’azione di governo”, ha dichiarato Weber.

“Il modello italiano è particolarmente interessante per il PPE (…) Penso che possiamo imparare molto dalla vostra esperienza in vista delle prossime elezioni europee. Vincere, per noi, è una responsabilità. Chi altro potrebbe guidare l’Europa in questi tempi difficili”, ha aggiunto.

Forza Italia non contempla il ‘dopo Berlusconi’

Berlusconi “è la nostra guida e lo sarà ancora a lungo”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani (FI/Ppe).

“Con 30 anni di storia, Forza Italia guarda in avanti (…) Gli obiettivi politici che vogliamo raggiungere sono confermare all’Italia che Forza Italia ha un grande leader che si chiama Berlusconi e che rappresenta la nostra storia, il nostro presente e il futuro”, ha aggiunto Tajani.

Gli “azzurri” insomma non si arrendono, non contemplano il ‘dopo Berlusconi’ e, anzi, sottolineano in tutti i modi che esiste un unico leader che rimarrà esattamente dov’è stato negli ultimi 30 anni, da quando nel 1994 è sceso in campo per impedire “la vittoria dei comunisti” in Italia.

“Berlusconi tornerà. Forza Italia si pone su due gambe: una è Silvio Berlusconi e l’altra sono i valori che lui ha trasmesso, e che sono la nostra forza”, ha dichiarato dal palco il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

“Nessuno riuscirà a sconfiggerci, vedrete che gli italiani ci considereranno i loro santi laici, i santi della loro libertà e del benessere”, dice Berlusconi ai suoi.

“Sarò con voi con lo stesso entusiasmo e lo stesso impegno del ’94. Il futuro è delle nostre idee, il futuro ci deve garantire una vera e completa libertà”, ha concluso.