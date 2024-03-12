Croazia: la campagna elettorale si infiamma con il caso di corruzione indagato dalla Procura europea

La procuratrice dell’UE Laura Kövesi è diventata uno dei temi caldi della campagna elettorale croata a causa dell’ultima disputa tra la Procura europea (EPPO) e il governo di Andrej Plenković.

Sebbene ci siano stati disaccordi in passato, l’ultima disputa riguarda il caso della “Facoltà di geodesia”, riportato per la prima volta dal sito croato Telegram.

Secondo Telegram, il ministro della Cultura Nina Obuljen Koržinek avrebbe pagato quasi 2,5 milioni di euro alla Facoltà di Geodesia di Zagabria per le immagini 3D degli edifici dopo i terremoti che hanno ripetutamente colpito Zagabria e la Croazia centrale nel 2020, senza una gara pubblica. Secondo Telegram, l’importo sarebbe superiore ai prezzi di mercato.

Alla fine dell’anno scorso, l’EPPO ha incriminato per frode alle sovvenzioni 29 persone e una società. Gli investigatori sono entrati nel ministero della Cultura alla fine di gennaio.

Il governo, tuttavia, ha affermato che il denaro per la registrazione degli edifici è stato pagato con fondi croati, non dell’UE, e che l’EPPO non ha alcuna pretesa. Lo stesso hanno ribadito lunedì Obuljen Koržinek e Plenković.

“È stato inconfutabilmente stabilito che non un solo centesimo del bilancio comune dell’UE è stato speso o pagato per il progetto di imaging 3D. Questo ci dice che si tratta di denaro proveniente dal bilancio croato, il che significa che l’Uskok (Ufficio croato per la soppressione della corruzione e del crimine organizzato) ne è responsabile”, ha dichiarato lunedì Plenković.

Obuljen Koržinek ha sottolineato che è nell’interesse del governo indagare “se qualcuno abbia abusato o intenda abusare dei fondi destinati alla ricostruzione e alle misure di emergenza”.

Ma l’EPPO non la pensa così. In diverse occasioni, negli ultimi mesi, ha affermato che l’Ufficio europeo è responsabile del “caso della Facoltà di Geodesia” e che non intende rinunciarvi.

Nel fine settimana, Kövesi ha fatto un ulteriore passo avanti. Il procuratore capo europeo ha dichiarato domenica al canale televisivo N1 che si trattava di un caso di competenza dell’EPPO e, in risposta alla domanda di commento di un giornalista sull’affermazione di Plenković.

“Se devo fare un commento, mi riferisco alla mia precedente esperienza in Romania. Ho già visto iniziative del genere. È un esempio da manuale di politici che creano una cortina di fumo davanti agli occhi dei cittadini. Cari cittadini, non importa se c’è stata una frode, la questione è chi comanda”, ha detto Kövesi a N1.

Plenković e Obuljen Koržinek hanno respinto le affermazioni secondo cui il governo starebbe “sollevando cortine di fumo”.

D’altra parte, l’opposizione ritiene che il partito HDZ al governo con Plenković tema l’arresto di Obuljen Koržinek e per questo voglia andare subito al voto.

La questione delle attività dell’EPPO in Croazia e il rapporto con Kövesi saranno al centro dell’agenda della campagna elettorale. La Croazia dovrà presto affrontare tre cicli elettorali: per il Parlamento, per il Parlamento dell’UE e per il capo dello Stato.

“È un conflitto del tutto inutile che Plenković non può vincere. Kövesi non cederà”, spiega a Euractiv il politologo e sociologo Anđelko Milardović.

Tuttavia, una fonte con un’ottima conoscenza della scena politica croata ha dichiarato qualche giorno fa a Euractiv che non si stupirebbe se Plenković stesse alimentando il conflitto con Kövesi per rafforzare la sua posizione all’interno dell’HDZ e dei suoi elettori alla vigilia delle elezioni.

(Adriano Milovan | Euractiv.hr)

Leggi qui l’articolo originale.