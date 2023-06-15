Cosa c’è da sapere in vista del voto sulla legge UE sul ripristino della natura?

Questa settimana si è parlato molto del regolamento sul ripristino della natura dell’Unione Europea. Perché? EURACTIV vi spiega i dettagli in vista del voto della commissione ambiente del Parlamento europeo di giovedì (15 giugno).

La proposta, avanzata a giugno 2022, mira a invertire il drastico declino della natura europea ed è un pilastro fondamentale del Green Deal dell’UE.

Tra i crescenti timori per la sicurezza alimentare, le crisi consecutive della pandemia COVID e l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, la proposta si è trovata al centro di una tempesta politica che ha visto le spinte del centro-destra e della destra del Parlamento europeo.

Questo ha già portato alla bocciatura della legge da parte delle commissioni Agricoltura e Pesca del Parlamento europeo. Tuttavia, poiché la commissione per lAambiente ha competenza sul dossier, questo voto – presentato per giovedì – è davvero importante.

Se il Partito popolare europeo (PPE), che è il più ostile, avrà la meglio e la proposta fosse respinta, rischierebbe di naufragare nell’iter parlamentare. Se il voto la approvasse, dovrà affrontare l’esame completo della sessione plenaria del Parlamento europeo a luglio.

La posta in gioco è quindi altissima. Quindi, quali sono le questioni principali da conoscere mentre ci avviciniamo al voto?

Il ricatto del PPE

Il leader del PPE Manfred Weber è stato accusato di ricattare i suoi eurodeputati affinché seguano la linea del partito.

“So per certo da fonti dirette e varie che se [gli eurodeputati] hanno intenzione di presentarsi alla commissione ENVI per il voto di giovedì e non dicono a Weber che voteranno al 100% contro l’intero testo, allora la pressione della leadership del PPE è quella di dire che se volete avere il vostro posto in lista la prossima volta, assicuratevi di non presentarvi”, ha detto ai giornalisti martedì (13 giugno) il principale eurodeputato liberale Pascal Canfin, che è anche presidente della commissione ENVI.

Le accuse fanno seguito alla notizia che l’unico disertore vocale, l’eurodeputato ceco Stanislav Polčák, si farà da parte per un membro sostituto, nonostante avesse precedentemente dichiarato pubblicamente la sua intenzione di votare a favore della proposta.

Da parte sua, Weber ha negato qualsiasi illecito, liquidando le accuse come un segno di nervosismo da parte del gruppo liberale Renew.

Più tardi, martedì, il portavoce di Weber ha definito la mossa un “disperato (e falso) tentativo di distrarre dalle carenze della legge sul ripristino della natura”.

Il suo destino è appeso ai liberali

Allo stato attuale delle cose, l’approvazione della legge è incerta. Con la linea che separa l’approvazione dal fallimento estremamente sottile, il gruppo centrista Renew Europe è il partito della svolta.

I membri di Renew si sono già schierati con il PPE per bloccare la proposta nelle commissioni agricoltura e pesca, ma le cose potrebbero non essere così chiare in quella ambiente.

Secondo le stime di Canfin, il partito è attualmente al 60% a favore della legge e al 40% contro. “Il voto di giovedì sarà molto vicino, sia a favore che contro”, ha previsto.

La Commissione fa di tutto per salvare la sua proposta

Secondo i trattati dell’UE, una volta che la Commissione propone una nuova iniziativa legislativa, l’esecutivo dell’UE non ha più un ruolo nel processo, poiché solo il Parlamento e il Consiglio devono concordare un testo.

Tuttavia, la Commissione cerca spesso di influenzare i negoziati agendo come mediatore di compromessi, in particolare durante i negoziati interistituzionali finali noti come “triloghi”.

La Commissione non si sta tirando indietro, nonostante il fatto che un forte coinvolgimento dell’esecutivo europeo sia insolito in una fase così precoce del processo legislativo.

Oltre a tenere incontri con gli eurodeputati e a inviare documenti informativi ai legislatori e ai ministri nazionali, la Commissione ha anche minacciato di non presentare la sua tanto attesa proposta sull’editing genetico se la legge sul ripristino della natura non passerà.

La scienza dalla sua parte

La mossa del PPE ha attirato le critiche degli scienziati, che si sono riuniti a migliaia per sostenere la proposta.

In una lettera aperta, firmata da oltre 1.020 scienziati provenienti da più di 30 Paesi, si afferma che il restauro “non preclude l’attività economica” e che, contrariamente alle preoccupazioni provenienti dalla destra del Parlamento europeo, le prove dimostrano che il restauro aumenta, anziché minacciare, la sicurezza alimentare.

Nel frattempo, altri 3.339 scienziati hanno firmato un’altra lettera aperta in cui esprimono la loro “profonda preoccupazione” per quello che dicono essere un “attacco ingiustificato alla proposta basato in gran parte sulla disinformazione”.

“Esortiamo i politici a continuare il processo legislativo”, si legge nella lettera.

Alleanze scellerate

Le spinte contro l’iniziativa hanno generato anche alcune improbabili alleanze, come quella tra il principale gruppo di tutela dell’ambiente, il World Wildlife Fund (WWF), che martedì ha unito le forze con il conglomerato alimentare Nestlé in un incontro con la stampa per opporsi alla proposta.

Nestlé, insieme a più di 100 altre aziende, tra cui Unilever e IKEA, ha unito le forze all’inizio della settimana per chiedere “l’adozione urgente di una legge europea ambiziosa e giuridicamente vincolante per il ripristino della natura” e ha avvertito gli eurodeputati “di non tradire gli agricoltori che si trovano ad affrontare il collasso senza precedenti dei nostri ecosistemi e il cambiamento climatico”.

Nel frattempo, anche l’industria delle energie rinnovabili ha sfatato le affermazioni del PPE, secondo cui il ripristino della natura può ostacolare il tanto necessario sviluppo dell’energia verde nell’UE.

[A cura di Gerardo Fortuna/Alice Taylor]