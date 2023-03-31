Corsa di Madrid per la nuova Autorità Ue antiriciclaggio. C’è anche l’Italia

Madrid sarebbe un ottimo candidato per la sede della futura Autorità antiriciclaggio dell’Ue (Amla), visti i suoi precedenti e le iniziative pionieristiche in materia, ha dichiarato in un’intervista a EuroEFE Mariano García Fresno, esperto in questioni di riciclaggio di denaro.

García Fresno è a capo dell’Unità di analisi dell’Organo centralizzato di prevenzione del riciclaggio di denaro presso il Consiglio generale del Notariato spagnolo (Cgn), un organismo indipendente istituito nel 2005 dal ministero dell’Economia.

“Quando sono usciti i regolamenti dell’Ue e non era chiaro dove sarebbe stata la futura Autorità antiriciclaggio (Amla), siamo stati noi (dell’Ocp) a fare il primo passo per promuovere la candidatura di Madrid”.

Il delicato tema del riciclaggio di denaro nell’Ue è balzato agli onori della cronaca questa settimana, dopo che martedì il Parlamento europeo ha dato il via libera a un progetto di legge contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che include i piani per una nuova autorità antiriciclaggio.

Spagna: “modello” nell’Ue

Il nuovo disegno di legge – che sarà discusso in plenaria ad aprile – prevede, tra l’altro, la creazione di un’autorità antiriciclaggio e l’inasprimento dei limiti alle cripto-transazioni anonime. Inoltre, prevede un nuovo registro transnazionale dei titolari effettivi accessibile a individui e organizzazioni internazionali.

“Madrid è un luogo ideale per ospitare (l’Amla). La Spagna dispone di strumenti legali molto efficaci e di un ottimo sistema preventivo antiriciclaggio. In effetti, una delle valutazioni di cui si terrà conto quando si deciderà dove collocarla è la situazione del Paese ospitante. E la Spagna sta facendo molto bene nella lotta contro il riciclaggio di denaro”, ricorda l’esperto.

Il modello antiriciclaggio spagnolo ha una struttura simile a quella proposta per l’Amla, in cui la Commissione spagnola per la prevenzione del riciclaggio di denaro e i suoi organi di supporto, il Sepblac, fungono da regolatori, supervisori e unità di informazione finanziaria.

Nel 2012, la CGN ha creato uno strumento pionieristico nella lotta contro il riciclaggio di denaro a livello Ue: la Banca dati della proprietà beneficiaria (Base de Datos de Titular Real).

Questo strumento permette di scoprire chi sono le persone nascoste dietro una società, anche nella catena di strutture societarie complesse. Secondo i dati della Cgn, questo database identifica i titolari effettivi di 2.422.547 entità commerciali, 163.914 entità giuridiche non commerciali, come associazioni, fondazioni o partiti politici, e 50.672 entità straniere.

“Inizialmente doveva essere destinato all’uso interno dei notai stessi e dell’Unità di analisi dell’Ocp, ma la Commissione spagnola per la prevenzione del riciclaggio di denaro (collegata al Tesoro spagnolo) ha capito che poteva essere utile che questo database venisse utilizzato da altri e ci ha chiesto di aprirlo ad altri organismi”, tra cui recentemente l’Ufficio europeo antifrode (Olaf).

Anche altri Paesi dell’UE sono in competizione con la Spagna nella corsa per attirare la sede dell’Amla tra cui Austria, Italia e Lussemburgo.

Tuttavia, García Fresno è ottimista sulla candidatura di Madrid.

AMLA, un organismo dell’Ue unico nel suo genere

Lo strumento del Beneficial Ownership Database è un modello ispiratore per gli altri Paesi dell’Ue che stanno pensando di creare un organismo simile, ed è anche un punto di forza per sostenere la candidatura di Madrid, spiega l’esperto.

La Spagna vanta un ottimo curriculum in materia.

Nel 2014, il Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio di denaro (Gafi), un’organizzazione intergovernativa fondata nel 1989 su iniziativa del G7, ha valutato molto positivamente il sistema preventivo antiriciclaggio e antiterrorismo della Spagna, ricorda l’esperto.

“Ma ci sono molte altre ragioni per sostenere la candidatura di Madrid. Se l’Ue volesse separare la supervisione globale del riciclaggio di denaro dalla supervisione prudenziale (la banca centrale rispetto a chi supervisiona il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo), non avrebbe senso che l’Amla avesse sede, ad esempio, a Francoforte (sede della Bce) o a Parigi (Eba, Autorità bancaria europea)”, ha detto García Fresno.

“L’Amla avrà altre funzioni e diversi compiti. Credo che, alla fine, sarà una decisione politica. Ma sono convinto che Madrid sarà tra i finalisti. È un’ottima opzione”.

(Fernando Heller | EuroEFE.EURACTIV.es)