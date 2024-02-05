Comincia la campagna elettorale dei Verdi europei, la difesa del Green Deal innanzitutto

Al congresso di Lione di questo fine settimana, il Partito Verde europeo (EGP) ha rinnovato il suo impegno a favore degli agricoltori e ha accettato di cercare di anticipare gli obiettivi di neutralità climatica e di eliminazione dei combustibili fossili nell’UE, nel tentativo di respingere gli “attacchi” della destra al partito e al Green Deal.

Parole come “coraggio”, “attacco” e “rabbia” – tutti temi comuni al congresso – hanno dato il tono di quella che sarà una dura campagna per riconquistare gli elettori e difendere il Green Deal contro l’impennata dell’estrema destra, dato che i Verdi sono destinati a subire gravi perdite dopo le elezioni europee di giugno, secondo gli ultimi sondaggi di Euractiv.

L’EGP ha raddoppiato le sue ambizioni climatiche, chiedendo all’UE di raggiungere la neutralità climatica entro il 2040 – 10 anni prima dell’attuale obiettivo dell’UE – e la completa eliminazione dei combustibili fossili entro la stessa data nel suo manifesto elettorale, approvato durante il congresso.

Il tutto nell’ambito di un nuovo cosiddetto “Green and Social Deal“, con una maggiore attenzione alla difesa, alla sicurezza e alla dimensione esterna dell’UE e, in risposta all’attuale panorama politico, anche agli agricoltori e all’agricoltura.

Il manifesto critica tutti coloro che hanno “tentato di fare marcia indietro”, sottolineando che “dobbiamo rafforzare le aree in cui i compromessi hanno lasciato lacune e scappatoie e aumentare il livello di ambizione”, aggiungendo anche un forte accento sulla politica sociale per far fronte al crescente disagio sociale dovuto alla crisi del costo della vita.

I Verdi tedeschi hanno dapprima cercato di indebolire gli obiettivi, spostando la scadenza della neutralità climatica al 2045 e riducendo le date di eliminazione graduale dei combustibili fossili, come ha riferito per primo Euractiv. Dopo i negoziati, tuttavia, hanno fatto marcia indietro.

I Verdi hanno anche rafforzato la loro posizione geopolitica collegando le richieste di passare alle energie rinnovabili, anche nel quadro della riduzione della dipendenza esterna dai fornitori di combustibili fossili.

“È questa la ragione principale del passaggio alle rinnovabili, perché ci fa uscire da queste dipendenze malsane, e credo che questa sia semplicemente la realtà di tempi geopoliticamente molto difficili… per rendere le nostre società più resistenti alle crisi e sicure”, ha dichiarato a Euractiv la ministra austriaca dell’Ambiente, del Clima e dell’Energia Leonore Gewessler.

L’eccezione

Mentre la maggior parte del testo è stata concordata durante gruppi di lavoro, la delegazione dei Verdi svedesi ha presentato emendamenti per eliminare le richieste di un’Europa più federale, di una tassa sulla ricchezza a livello europeo, sostenendo che la tassazione dovrebbe rimanere a livello nazionale – respinti dalla stragrande maggioranza.

Il manifesto, lungo 55 pagine, è stato infine approvato con il 98,7% di voti a favore e cinque contrari, in quello che la co-presidente dell’EGP Mélanie Vogel ha definito a Euractiv “un modo per dimostrare quanto il nostro progetto sia credibile, sostanziale e completo”, a differenza di altre famiglie politiche i cui manifesti sono meno concreti a causa della mancanza di accordo tra i partiti nazionali.

“Abbiamo soluzioni per tutte le domande a cui l’UE deve rispondere nei prossimi cinque anni”, ha aggiunto Vogel.

Verdi “sotto attacco”

L’atmosfera che si respirava al congresso rifletteva quella che sarà una campagna elettorale in salita contro gli “attacchi” dei conservatori e dell’estrema destra che incolpano il Green Deal – e i Verdi – dell’aumento degli oneri burocratici e delle diffuse proteste degli agricoltori.

“Siamo attaccati perché siamo al centro del dibattito, la diagnosi e le soluzioni dei Verdi sono il dibattito di oggi”, ha dichiarato a Euractiv la co-presidente di EGP Mélanie Vogel.

Il Partito Popolare Europeo (PPE) di centro-destra chiede nel suo manifesto di rivedere la legislazione sul Green Deal, come il divieto dei motori a combustione, mentre altre forze di destra e liberali chiedono una “pausa” normativa verde.

Le forze conservatrici hanno anche indicato la politica verde come il malessere alla base delle proteste degli agricoltori in tutto il continente, usando il Green Deal come “esca” nonostante abbiano creato loro stessi l’attuale modello agricolo fallimentare, ha dichiarato l’eurodeputato e candidato principale Bas Eiockhout a Euractiv, affermando inoltre che i Verdi sono sempre stati dalla parte degli agricoltori.

“La base di partenza è che hanno molte difficoltà a guadagnarsi da vivere in modo decente, non ottengono quasi nessun profitto da tutto ciò che fanno, e questo non è dovuto alle politiche verdi”, ha aggiunto, sottolineando che l’attuale quadro agricolo dell’UE concepito dalle forze di destra deve essere rivisto, in quanto attualmente è “un sistema molto capitalizzato e con alti input” che avvantaggia l’agricoltura su larga scala.

I Verdi vogliono invece promuovere i piccoli produttori, le aziende agricole a conduzione familiare e l’agricoltura ecologica.

“Per decenni gli agricoltori sono stati come pezzi degli scacchi nel gioco delle grandi imprese agroalimentari. Quindi, sì, sosteniamo gli agricoltori nel cambiamento di una politica agricola che sia effettivamente in grado di garantire il loro reddito”, ha dichiarato la ministra austriaca Gewessler a Euractiv.

In questo senso, la co-presidente dei Verdi al Parlamento europeo e candidata capolista appena eletta, Terry Reintke, ha affermato che la sua priorità è il rinnovamento della Politica agricola comune.

Eickhout: Verdi e industria, migliori amici per sempre

I Verdi sostengono di essere i più adatti ad affrontare l’attuale crisi dell’agricoltura e ritengono che la loro “visione stabile” è ciò di cui l’industria europea ha bisogno.

“I Verdi sono più che alleati dell’industria rispetto a questo comportamento imprevedibile dell’estrema destra e della destra”, ha dichiarato il candidato leader dei Verdi Bas Eickhout.

“Per esempio, ora il PPE [Partito Popolare europeo] vuole tornare indietro sul divieto del motore a combustione. L’industria automobilistica aveva finalmente una visione chiara di dove andare e dove investire. Ora ricevono di nuovo un segnale contrastante”, ha detto Eickhout, scagliandosi anche contro il presidente francese Emmanuel Macron, che di recente ha autorizzato nuovamente l’uso dei pesticidi in risposta alle proteste degli agricoltori.

Eickhout ha poi affermato che i Verdi intendono mettere in campo un programma di investimenti per stimolare l’industria sostenibile europea come parte del loro nuovo “Green and Social Deal”, un obiettivo che si riflette nel manifesto che, secondo il manifesto, si baserebbe su pesanti tasse per “inquinatori, multinazionali e ultra-ricchi”.

La questione von der Leyen

Sebbene i Verdi siano stati influenti durante l’ultima legislatura dell’UE per la creazione del Green Deal, i loro sondaggi in calo mettono a rischio le loro possibilità di far parte di una maggioranza parlamentare, soprattutto in un momento in cui il PPE dell’attuale presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen si dimostra contrario alle principali politiche verdi.

“Non entreremo mai in una coalizione dove c’è l’estrema destra… e penso che sia ora che il PPE risponda a questa domanda in modo molto chiaro… vogliono andare a guardare alla loro destra, o vogliono guardare alla loro sinistra? Possono trovarci e noi siamo pronti a negoziare”, ha sottolineato Eickhout.

Reintke ha anche sottolineato che i Verdi sono pronti a sostenere la von der Leyen per un secondo mandato, se lei porterà avanti una forte agenda verde, come nel 2019.

“Possono prendere voti dall’ECR e possono cercare di placare parti del PPE e andare contro il Green Deal, spostandosi più a destra, ma c’è un’altra opzione, e penso che questo sia per noi il messaggio importante da inviare”, ha detto, aggiungendo: “Ovviamente ci sarà un focus molto chiaro sul Green Deal perché il Green Deal è sotto forte attacco”.

(Max Griera | Euractiv.com – A cura di Alice Taylor)

