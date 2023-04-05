Cinque possibili affiliati dell’Isis sono stati arrestati in Svezia

Martedì, cinque uomini sono stati arrestati in Svezia con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata a commettere un attacco terroristico, come apparente ritorsione per il rogo del Corano commesso da un attivista di estrema destra a gennaio.

Il Servizio di sicurezza svedese (Säkerhetspolis, Säpo) ha annunciato di aver sventato i piani di cinque uomini, legati all’organizzazione terroristica dello Stato Islamico.

“Il Servizio di sicurezza svedese ha arrestato questa mattina cinque persone sospettate di aver cospirato per commettere un crimine terroristico in Svezia”, ha dichiarato Susanna Trehörning, vicecapo dell’Unità antiterrorismo del Säpo. “Riteniamo ci siano legami internazionali, in particolare con l’organizzazione terroristica dello Stato islamico”.

Il caso attuale è uno dei tanti a cui la Säpo ha lavorato dopo che il politico danese-svedese di destra Rasmus Paludan ha bruciato un Corano fuori dall’ambasciata turca a gennaio.

La sua azione ha provocato manifestazioni di massa in tutto il mondo musulmano e ha inasprito le relazioni tra Stoccolma e Ankara, al punto che il presidente turco Erdogan chiede ora alla Svezia di cambiare le leggi per rendere illegali i roghi del Corano. Secondo la legge svedese, bruciare un libro come il Corano rientra nella tutela della libertà di parola.

Secondo Säpo, la Svezia è passata dall’essere un obiettivo “legittimo” per gli attacchi terroristici a uno “prioritario”.

“Dopo quello che è successo all’inizio dell’anno e la situazione di sicurezza che abbiamo vissuto, abbiamo assistito a un aumento significativo del numero di minacce rivolte alla Svezia e agli interessi svedesi”, ha dichiarato Trehörning.

Il livello di minaccia terroristica in Svezia rimane elevato, pari a tre su una scala di cinque punti, il che significa che potrebbe verificarsi un atto terroristico.

Al momento, almeno uno dei sospetti nega le accuse di terrorismo. “È sorpreso di essere stato sospettato e nega il reato”, ha dichiarato l’avvocato dell’uomo a Tt.

(Charles Szumski | EURACTIV.com)