Caro benzina: lotta del governo contro la speculazione, Forza Italia prende le distanze

Il prezzo della benzina è salito a oltre 2 euro al litro a partire da inizio gennaio. In parte a causa del mancato sconto sulle accise, introdotto da Draghi e non rinnovato per l’anno in corso dal governo Meloni, e in parte, secondo Fratelli d’Italia e Lega, per la speculazione perpetrata da alcuni esercenti. Sul punto, è d’opinione contraria Forza Italia.

Per contrastare il fenomeno, il Consiglio dei ministri di mercoledì 11 gennaio ha introdotto l’obbligo per i distributori di esporre il prezzo medio alla pompa del carburante a fianco del prezzo da essi praticato. Il prezzo medio nazionale sarà stabilito dal ministero delle Imprese e pubblicato giornalmente.

Le sanzioni eventualmente applicate saranno quelle previste per i reati penali di ‘rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio’ e ‘manovre speculative su merci’. In caso di recidiva, la sanzione può giungere alla sospensione dell’attività per un periodo da sette a novanta giorni.

Sul punto si è spaccata la coalizione di governo, con Forza Italia che non individua il problema nei distributori ma piuttosto nel mancato rinnovo dello sconto sulle accise.

“Sui carburanti, secondo noi, non è in atto una speculazione, ma di certo c’è un tema legato ai prezzi, che dobbiamo affrontare”, ha sottolineato il capogruppo forzista alla Camera, Alessandro Cattaneo.

La premier Meloni ha chiarito che il problema non è risolvibile rinnovando lo sconto e ha varato nuove norme sulla trasparenza per bloccare le speculazioni dei distributori di carburanti.

Le nuove misure sono contenute in un decreto ad hoc che prevede il monitoraggio giornaliero, e non più settimanale, dei prezzi. È previsto di varare un’altra norma che fissi un tetto massimo al costo dei carburanti sulle autostrade.

In più, sono stati introdotti buoni benzina di massimo 200 euro per lavoratore che verranno ceduti dai datori di lavoro privati ai dipendenti.

Su indicazione del ministero dell’Economia, una direttiva della Guardia di Finanza prevede un’attività di controllo “strutturata e capillare” sul territorio, soprattutto nelle autostrade, con l’obiettivo “di contribuire a calmierare gli aumenti dei prezzi”.

Nel pomeriggio la premier ha pubblicato un video sui social dove spiega ai cittadini perché il suo governo ha deciso di non rinnovare lo sconto sulle accise, seppur in un video del 2019, ormai diventato virale, Meloni sosteneva l’esatto opposto: “Quando faccio 50 euro di benzina il grosso deve finire nella mia macchina, non in quella dello Stato”.

Oggi, spiega Meloni, scegliere di rinnovare lo sconto sulle accise avrebbe significato investire dei fondi togliendoli ad altre misure più urgenti.

“È giustizia sociale (…) questo è un governo che deve fare delle scelte” ha sottolineato la premier, che rivendica la scelta di “concentrare le risorse su chi ne ha più bisogno”.

“Per tagliare le accise non avremmo potuto aumentare il fondo sulla sanità, la platea delle famiglie per calmierare le bollette domestiche, per i crediti delle pmi: tutte queste misure sarebbero state cancellate per prevedere il taglio della accise”, ha spiegato, pur confermando che sarà uno dei prossimi impegni del suo governo.

Gli esercenti sono in rivolta e contestano le misure varate dal governo.

“Invece di risolvere il problema dei costi tagliando la componente fiscale, tra le più alte d’Europa, (il governo) ha varato un provvedimento che rischia di trasformarsi in un incubo burocratico per i gestori”, ha dichiarato il presidente di Faib Confesercenti Giuseppe Sperduto.

Il prezzo del carburante “è fissato dalle compagnie e non dai singoli gestori”, ha sottolineato il presidente della Fegica (Federazione italiana gestori carburanti e affini) Roberto Di Vincenzo.