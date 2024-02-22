Caos del traffico a Madrid mentre gli agricoltori promettono di continuare le proteste

Oltre 500 trattori provenienti da diverse regioni sono scesi nella capitale spagnola, dove hanno giurato di continuare la loro protesta fino a quando il primo ministro Pedro Sánchez e la sua coalizione di sinistra non attueranno misure concrete per garantire la vitalità del settore.

Il presidente dell’ASAJA, Pedro Barato, ha assicurato che le associazioni di agricoltori a livello nazionale continueranno le loro manifestazioni fino a quando il governo non cambierà le sue politiche per il settore, come ha riferito EFE, partner di Euractiv.

“Dobbiamo mobilitarci per dire alle autorità pubbliche cosa hanno fatto di sbagliato e cosa avrebbero potuto fare di buono”, ha detto, riferendosi a questioni come l’allentamento della Politica Agricola Comune (PAC) o l’importazione di prodotti da Paesi terzi che non soddisfano tutti gli standard dell’UE.

Il segretario generale del COAG, Miguel Padilla, ha promesso che “la lotta continuerà”.

“Continueremo a lottare fino al raggiungimento degli obiettivi, perché ci troviamo in una situazione molto difficile e le organizzazioni dimostrano quando abbiamo esaurito la via dei negoziati e dobbiamo dimostrare che c’è un problema”, ha dichiarato a EFE.

Le proteste a livello nazionale, iniziate il 6 febbraio e che hanno visto la creazione di convogli e blocchi stradali in tutto il Paese, chiedono di modificare la Politica agricola comune dell’UE e che i governi locali e nazionali intervengano per garantire redditi equi in un contesto di aumento dei costi di produzione.

Proteste simili si sono svolte nelle ultime settimane in tutta Europa.

Una “trattorada” di massa

Da quando gli agricoltori hanno iniziato le loro proteste, ci sono state decine di marce e raduni nei centri logistici e di distribuzione per chiedere misure di protezione del settore.

I manifestanti criticano anche le importazioni di prodotti agricoli da Paesi terzi che non soddisfano i requisiti di produzione dell’UE.

La cosiddetta “tractorada” di mercoledì era stata annunciata due giorni prima, dopo che i sindacati agricoli avevano respinto un elenco di proposte del ministro dell’Agricoltura spagnolo, Luis Planas (PSOE/S&D), definendole un “inganno” e affermando che “nessuna di queste misure risolverà i problemi” degli agricoltori spagnoli.

Molti trattoristi hanno passato la notte alla periferia della città, in attesa di partecipare alla marcia per le strade della capitale verso la sede del Ministero dell’Agricoltura, situata di fronte ad Atocha, una delle stazioni ferroviarie ad alta velocità (AVE) più trafficate del Paese.

Ma solo una piccola parte dei 500 trattori che si sono messi in viaggio ha avuto accesso al centro della città per manifestare davanti all’edificio del ministero.

Oltre alla protesta nella capitale, in diverse parti del Paese è stata indetta per mercoledì la sedicesima giornata di manifestazioni.

(Fernando Heller | EuroEFE.Euractiv.es)

