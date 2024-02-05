Candidarsi alle europee per Schlein sarebbe una mossa antifemminista

Dopo le affermazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa dello scorso 4 gennaio, nella quale non ha escluso una propria candidatura alle elezioni europee ed ha invitato gli altri leader politici a fare lo stesso per “confermare il consenso [dei cittadini]”, si è intensificato il dibattito su una possibile candidatura della Segretaria del PD Elly Schlein.

La segretaria del Partito democratico (PD) ha già ricoperto dal 2014 al 2019 il ruolo di europarlamentare, sostenendo varie proposte di risoluzione tra cui quella sull’adesione dell’UE alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne.

Da sempre la segretaria Dem si definisce femminista, specificando anche che essere una leader femminista significa “[battersi per] migliorare la condizione di vita di tutte le altre donne del Paese”.

Ecco perché il fatto che non abbia smentito una sua possibile candidatura alle europee di giugno, preoccupa molte altre donne all’interno del suo partito, che le he hanno indirizzato una lettera per chiederle di non candidarsi.

“La candidatura di Schlein è certamente possibile, ma sarebbe un errore” afferma una delle firmatarie della lettera, Lucia Ciampi, Deputata della Repubblica nella scorsa legislatura, “il PD, [partito che] si dichiara femminista, penalizzerebbe le candidature femminili, mentre le donne devono essere adeguatamente valorizzate anche nelle liste”. “Il femminismo deve essere praticato, non basta enunciarlo” ribadisce la politica pisana.

Perché la candidatura di Schlein è problematica da una prospettiva femminista

Apparentemente, la candidatura della segretaria Dem non penalizzerebbe direttamente altre candidate donne all’interno della lista. Infatti, a differenza della legge elettorale utilizzata per le elezioni nazionali (Rosatellum), che prevede liste bloccate e quindi l’impossibilità di esprimere preferenze per i collegi plurinominali, la legge per l’elezione dei membri del Parlamento europeo si basa invece sulle preferenze e quindi dà agli elettori la possibilità di scegliere, all’interno della lista, i candidati che preferisce.

Ma per garantire una rappresentanza equilibrata di genere, è stabilito che “in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà” e poi che “nell’ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso”. Pertanto, se Schlein si candidasse come capolista in tutte o in alcune circoscrizioni toglierebbe di fatto posto in lista ad almeno un’altra candidata di sesso femminile per ogni circoscrizione, dal momento che le liste devono necessariamente essere composte in modo eguale da uomini e da donne.

Sebbene la posizione di capolista non garantisca automaticamente l’elezione, tuttavia assicura una visibilità maggiore, tanto che storicamente i capolista del PD sono sempre stati eletti. Inoltre, con le modifiche introdotte nel 2014, gli elettori possono esprimere fino a tre preferenze, ma se ne esprimono più di una devono scegliere candidati di sesso diverso.

Tuttavia, stando ai dati pubblicati dal Centro italiano studi elettorali in relazione alle elezioni europee del 2019, non solo l’espressione di tre preferenze non è comune tra gli elettori, ma anche l’espressione in generale di più di una preferenza non è praticata dagli elettori italiani, che preferiscono invece votare un solo candidato o direttamente la lista. Il che significa che anche si può scegliere di votare per due donne e un uomo, o viceversa, di solito gli elettori esprimono una sola preferenza o due, e molto raramente tre.

Ciò comporterebbe quindi che nella maggior parte dei casi gli elettori che esprimessero una preferenza per Schlein, che non accetterebbe poi il seggio al Parlamento Europeo, non esprimerebbe alcuna altra preferenza o solo per un candidato di sesso maschile. Il risultato complessivo sarebbe quindi una riduzione dell’impatto del voto nella scelta degli eletti e una netta riduzione del numero delle candidate elette nelle file del PD.

Questo andrebbe a peggiorare una situazione nazionale già “scoraggiante” sul fronte della rappresentanza femminile. “Le donne in Italia sono la metà circa della popolazione, ma occupano solo un terzo delle cariche politiche nazionali e meno di un quinto di quelle locali” afferma Lucia Ciampi, ex deputata del PD.

Solitamente la scelta di candidare il leader di partito come capolista, è giustificata con la volontà di spingere più elettori a votare per quel partito, quindi di aumentare il numero complessivo di seggi del partito. Ma stanti le caratteristiche della legge elettorale e dei comportamenti di voto degli elettori, tale scelta rischia di comportare una drastica riduzione delle possibilità di elezione delle candidate del PD.

Il problema delle candidature finte alle europee

Inoltre, tale scelta, darebbe l’idea che le elezioni europee non siano importanti, e che il Parlamento europeo non sia un’istituzione di rilievo. Al contrario il Parlamento ha ormai acquisito poteri co-legislativi sulla maggior parte delle competenze dell’UE e incide quindi su oltre il 70% della legislazione vigente, che è di origine comunitaria. Senza la spinta del Parlamento non ci sarebbero state scelte come il Next Generation EU o il Green Deal.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito le elezioni europee uno strumento per “confermare il consenso”. L’idea di utilizzare ancora una volta le elezioni europee come il termometro del consenso degli elettori verso il proprio partito mostra scarsa consapevolezza della rilevanza dell’UE e del Parlamento nella vita quotidiana dei cittadini. Particolarmente grave per un Paese che sta rivendo 200 miliardi dal Next Generation EU.

Gli elettori sono i perdenti di queste strategie politiche, poiché votano un candidato che poi non andrà a rappresentarli nel Parlamento europeo, dal momento che la carica di parlamentare europeo è incompatibile con qualsiasi altra carica politica.

Di fronte alle grandi sfide del nostro tempo che possono essere gestite solo a livello europeo, se non globale – cambiamenti climatici, ritorno della guerra in Europa, regolamentazione dell’AI – è fondamentale che i rappresentanti dei cittadini nelle istituzioni europee siano all’altezza e che siano consapevoli del ruolo importante che andranno a ricoprire.