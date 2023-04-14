Breton promuove l’Italia: ha le carte in regola per sostenere l’Ucraina

Il commissario Ue al Mercato interno e i servizi Thierry Breton ha incontrato giovedì (13 aprile) il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Roma. Il giorno prima, ha avuto un colloquio con il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Breton è in Italia per incontrare funzionari governativi e produttori dell’industria della difesa nell’ambito del suo tour delle industrie della difesa dell’UE, si legge in una nota della Commissione europea.

Gli incontri con Meloni e Crosetto si sono incentrati sul sostegno all’Ucraina, la difesa europea e la crescita del settore legata all’urgente necessità di aumentare la produzione di munizioni per l’Ucraina e la sicurezza dell’UE.

“L’industria europea della difesa sta entrando in una modalità da economia di guerra e noi dobbiamo sostenerla. Per la sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa”, ha detto Breton.

Il commissario UE ha definito l’Italia fondamentale nello sforzo collettivo dell’UE nella produzione di un milione di munizioni “destinate alla sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa”, anche per via di una “lunga tradizione nella produzione di armamenti”.

“L’Italia ha tutte le carte in regola per contribuire pienamente al potenziamento delle capacità produttive dell’Ue” in questo settore, sottolineando l’obiettivo di raggiungere un tasso di produzione di un milione di munizioni in un anno.

“Insieme, forgiamo un’Europa più forte e più resiliente”, ha dichiarato il commissario UE.

Durante il “lungo e cordiale” colloquio di mercoledì (12 aprile) tra Breton e Crosetto, come descritto da una nota del ministero della Difesa, si è discusso in particolare dell’European Peace Facility, che, secondo la nota, si sarebbe rivelato “un valido strumento finanziario” per reintegrare economicamente i Paesi che in questi mesi di guerra hanno sostenuto l’Ucraina con equipaggiamenti civili e militari.

In un video pubblicato su Twitter, Breton ha dato ulteriori dettagli sull’incontro con il ministro Crosetto: “Oltre alla situazione dell’Ucraina, abbiamo avuto uno scambio di opinioni sulla risposta comune europea ai tentativi di destabilizzazione in quelle che chiamiamo le aree contese, ovvero lo spazio e lo spazio cibernetico”.

“Abbiamo anche discusso del piano di mobilitazione europeo per aumentare rapidamente le nostre capacità di produzione di equipaggiamenti di difesa europei, in particolare di munizioni. L’Italia ha una base industriale della difesa estremamente forte”, ha aggiunto.

La ferma posizione dell’Italia a sostegno dell’Ucraina è stata rimarcata nuovamente da Crosetto come fondamentale, “anche per i riflessi profondi che avranno le sorti del conflitto sulla sicurezza in Europa e sull’intera area Euro-Atlantica”.

Per questo motivo, e nel rispetto dei valori democratici, ha sottolineato il ministro, l’Italia continuerà ad “assistere” l’Ucraina per fermare la “vile aggressione” della Russia e per perseguire una “pace giusta”.

Il colloquio è stata “occasione che ha consentito di ribadire l’importanza dell’Italia quale membro di assoluta rilevanza dell’Unione Europea”, ha detto Crosetto.

Il ministro ha aggiunto che l’UE ha dato dimostrazione di unità “adattandosi velocemente al nuovo contesto internazionale e muovendo passi concreti nell’attuazione di una visione comune in materia di sicurezza e difesa”. Un esempio è la Missione di assistenza militare a sostegno dell’Ucraina (EUMAM) per l’addestramento di militari ucraini in territorio europeo.

Breton ha visitato, prima dell’incontro con Meloni, due grandi fabbriche di materiale militare e i rappresentanti dei produttori al fine di valutare le esigenze dell’industria della difesa, in modo che l’UE possa fornire sostegno su misura, eventualmente anche mediante fondi dell’UE.

Nelle prossime settimane il Commissario continuerà a dialogare con l’industria della difesa dell’UE e a visitare gli impianti industriali al fine di agevolare e accelerare l’espansione industriale, fa sapere la Commissione europea.