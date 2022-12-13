Bloccare l’adesione della Bulgaria a Schengen alimenta la narrativa filorussa

La decisione dei Paesi Bassi e dell’Austria di bloccare l’adesione della Bulgaria a Schengen ha rafforzato la retorica dei locali circoli filorussi, con il leader del partito populista Vazrazhdane (Rinascita) Kostadin Kostadinov che ha affermato che la decisione dimostra l’ipocrisia dell’Ue nel volere i soldi della Bulgaria, ma non i suoi cittadini.

Kostadinov ha avvertito i bulgari che il loro Paese potrebbe diventare un cuscinetto e un’appendice di materie prime dell’Occidente, dopo che i ministri degli Interni dell’Ue hanno recentemente approvato la richiesta della Croazia di entrare nell’area Schengen senza passaporti dell’Ue a gennaio, ma hanno bloccato le richieste di Bulgaria e Romania.

“Schengen ha dimostrato con la sua decisione che l’Unione Europea vuole che la Bulgaria sia un territorio cuscinetto. I nostri partner dell’Ue non vogliono che la Bulgaria sia un’economia forte. Si sono tolti la maschera, dobbiamo iniziare a rinegoziare la nostra adesione all’Unione”, ha dichiarato Kostadinov in giornata.

“La decisione rivela l’ipocrisia della politica europea: ‘Potete far parte dell’Eurozona in modo che possiamo prendere i vostri soldi dal currency board bulgaro. D’altra parte, non potete ancora essere in Schengen”, ha aggiunto Kostadinov.

Il sostegno a Vazrazhdane, partito anti-Nato, è decuplicato negli ultimi due anni, grazie alla propaganda estrema anti-vax e alla diffusione della retorica russa sulla guerra in Ucraina. Il partito ha superato il 10% alle ultime elezioni, ma si teme che questa popolarità possa continuare a salire.

Secondo Kostadinov, la decisione di Schengen favorisce i bulgari perché il Paese non diventerà un centro di distribuzione per gli immigrati clandestini nel contesto della crisi migratoria in atto nell’Ue.

La scorsa settimana, con una mossa simbolica, il Paese che non fa ancora parte dell’Eurozona ha dimostrato la volontà di adottare un giorno la moneta unica, annunciando che il presidente della Bulgaria, Rumen Radev, si stava preparando per iniziare a coniare euro.

Vazrazhdane è il principale oppositore dell’ammissione della Bulgaria all’Eurozona nel 2024. Venerdì scorso, Kostadinov ha affermato che l’adozione dell’euro potrebbe portare a una “guerra civile”.

Boicottare gli olandesi

Anche l’industriale Vasil Velev, presidente dell’Associazione del capitale industriale in Bulgaria – una delle tre organizzazioni dei datori di lavoro – ha attirato molta attenzione.

Velev, tra i più accesi lobbisti per un nuovo contratto a lungo termine con la russa Gazprom dopo che Sofia è stata tra i primi Paesi ad essere tagliata fuori dalle forniture di gas di Mosca all’inizio di quest’anno, chiede ora un boicottaggio completo delle merci e delle imprese olandesi.

“La Bulgaria deve usare tutte le leve e i canali di influenza possibili. Possiamo boicottare le loro merci (olandesi), non possiamo comprare carburante nelle loro stazioni di servizio (‘Shell’). Non dobbiamo mandare i nostri figli alle università olandesi”, ha dichiarato Velev, citato da Nova TV.

Ha spiegato che nei negozi ci sono abbastanza prodotti giapponesi e coreani di alta qualità, quindi non c’è bisogno di comprare attrezzature olandesi. Ha esortato il governo bulgaro a “contrastare tutte le iniziative olandesi quando gli interessi bulgari vengono danneggiati”.

Timori di propaganda russa

L’ex presidente bulgaro Rosen Plevneliev (2012-2017) ha avvertito che l’isolamento della Bulgaria da Schengen porterà a decuplicare la propaganda russa in vista del voto dei ministri dell’Ue.

“Gli attacchi ibridi russi in Bulgaria diventeranno ancora più efficaci. Diciamolo chiaramente: quando la Bulgaria rimarrà sola, isolata, alla periferia dell’Unione Europea, il grande vincitore sarà Putin e i suoi populisti in Bulgaria”, ha dichiarato Plevneliev durante la conferenza internazionale organizzata dal Sofia Security Forum martedì (7 dicembre).

Di chi è la colpa?

Da due anni la Bulgaria è in una grave crisi politica, mentre gli estremi contrasti tra i principali partiti politici del Paese sono un ostacolo alla formazione di un governo di coalizione stabile. I bulgari potrebbero essere costretti a votare una quinta elezione generale in due anni, già nel marzo 2023.

Negli ultimi quattro mesi i principali partiti bulgari sono stati passivi sulla questione Schengen, mentre il governo provvisorio di Radev è stato lasciato al posto di guida per fare pressioni per l’adesione alla zona senza frontiere.

I partiti si sono attivati solo negli ultimi giorni prima del voto del Consiglio dell’Ue, quando era già chiaro che la Bulgaria sarebbe stata bloccata.

I due ex primi ministri – Boyko Borisov del GERB, che gode del patrocinio del Partito Popolare Europeo di centro-destra, e Kiril Petkov di “Continuiamo il cambiamento” – sono entrati in conflitto politico su Schengen, accusandosi a vicenda.

Borisov ha affermato che la Bulgaria è stata respinta perché il governo di Petkov ha permesso ai trafficanti di esseri umani di operare senza ostacoli. Nel frattempo, Petkov ha accusato Borissov di aver mentito ai leader europei e che la sua corruzione è la causa del fallimento di Schengen della Bulgaria.

(Krassen Nikolov | EURACTIV.bg)