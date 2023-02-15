Berlusconi è il ‘cavallo di Troia’ di Putin in Italia o un ‘uomo di pace’?

Critiche e imbarazzo per le parole di Silvio Berlusconi contro Zelensky. I radicali lo definiscono il ‘cavallo di Troia’ di Putin in Italia mentre i ‘suoi’ lo difendono: “È un uomo di pace”.

Le parole di Berlusconi contro il leader ucraino Volodymyr Zelensky hanno causato reazioni dure dall’opposizione e imbarazzo nella coalizione di centrodestra, con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni che non ha commentato per via di un’improvvisa influenza che l’ha costretta ad annullare tutti gli impegni in agenda.

Al suo posto, è intervenuto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, cognato del premier Meloni, che ha dichiarato di non condividere le parole di Silvio Berlusconi, assieme all’intero governo.

“Dal punto di vista dell’azione concreta, siamo in linea con quanto Berlusconi e il suo partito hanno sottoscritto nel programma. Se eventualmente uno cambia idea, lo pone nei tavoli o negli atti parlamentari. Se questo non avviene, vuol dire che andiamo nella direzione giusta e continuiamo a confermarlo”, ha affermato Lollobrigida.

Da Fratelli d’Italia si aggiunge la voce del ministro della Difesa Guido Crosetto che ha sottolineato che la posizione dell’Italia, a fianco dell’Ucraina, “non può essere messa in discussione e non è messa in discussione da nessuna forza, né di maggioranza, né di larga parte dell’opposizione”.

In difesa di Berlusconi è accorso il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che l’ha definito “un uomo di pace”.

“Non ha cambiato di certo le sue posizioni a sostegno dell’Ucraina, della Nato e dell’Occidente. Abbiamo sempre votato nella stessa maniera e continueremo a votare così, la posizione del governo è sempre la stessa”, ha sottolineato Tajani.

Opposizione all’attacco

I Radicali Italiani in una nota comune definiscono Berlusconi come il “cavallo di Troia” di Vladimir Putin in Italia, “assieme a Matteo Salvini (che dopo la figuraccia di un anno fa in Polonia manda avanti Silvio) e a Giuseppe Conte”.

Il leader di Forza Italia (Ppe) ha una lunga e nota amicizia con Vladimir Putin, che ha definito uno dei suoi più cari amici.

Dal Partito Democratico (S&D) la capogruppo al Senato Simona Malpezzi chiede chiarimenti a Meloni e Tajani. Berlusconi “ha parlato di repubbliche autonome del Donbass e io vorrei ricordare che la comunità internazionale non le ha mai riconosciute come tali”, afferma Malpezzi sottolineando che “solo qualche consigliere leghista ha provato a riconoscerle”.

Nel 2016, infatti, dei consiglieri regionali veneti della Lega hanno presentato una risoluzione (poi approvata) che invitata il Governo italiano a riconoscere la Crimea come parte della Russia. Il leader della Lega Matteo Salvini ha più volte fatto dichiarazioni pro-Putin prima della guerra in Ucraina.

Anche il ministro all’Ambiente e alla sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, componente ‘tecnico’ dell’esecutivo Meloni, aveva partecipato nel dicembre del 2016 all’inaugurazione del centro di rappresentanza di Donetsk a Torino. L’iniziativa era stata promossa e organizzata da Maurizio Marrone, attuale assessore della regione Piemonte in quota Fratelli d’Italia.

Socialisti europei chiamano all’ordine il Ppe

Dall’Ue arriva la critica della leader del gruppo socialista (S&D) all’Eurocamera Iratxe Garcia, che ha attaccato sia Forza Italia che il presidente del Partito Popolare Europeo (PPE) Manfred Weber.

“Sono inorridita dalle nuove scioccanti dichiarazioni sull’Ucraina di Berlusconi. È questa la posizione del governo Meloni e del ministro degli Esteri Tajani di Forza Italia? Ha qualcosa da dire il presidente del Ppe Manfred Weber?”, ha scritto sui social.

Si aggiunge anche l’europarlamentare di Renew Europe e presidente della Conferenza per il futuro dell’Europa, Guy Verhofstadt, che ha scritto sui social: “Tutto ciò non è più divertente, sta indebolendo attivamente l’Ucraina e l’Europa (…) Quando il Ppe lo butterà fuori?”.

Weber ha sostenuto attivamente la campagna elettorale del centrodestra in Italia in vista delle ultime elezioni politiche e ha indicato Forza Italia come componente fondamentale della coalizione per garantire l’indirizzo europeista del governo Meloni.

Il PPE ha pubblicato il primo commento ufficiale del gruppo sul suo account ufficiale Twitter: “Il gruppo del Ppe respinge fermamente le dichiarazioni di Silvio Berlusconi sull’Ucraina. Non riflettono la nostra linea politica. La Russia è l’aggressore, l’Ucraina è la vittima. Non cederemo alla narrazione di Putin e l’Ucraina può contare sul nostro pieno sostegno”.