Berlusconi contro Zelensky, deve ordinare il cessate il fuoco

Berlusconi si scaglia contro il leader ucraino Volodymyr Zelensky e giudica “molto, molto negativamente” il suo comportamento, che avrebbe causato la guerra e la morte di migliaia di suoi connazionali.

Parole forti e inaspettate che creeranno scompiglio nella coalizione di centrodestra, con la premier Giorgia Meloni che ha assicurato un “sostegno a 360 gradi” all’Ucraina, invasa dalla Russia nel febbraio 2022, sia sul fronte finanziario che militare e civile.

Il fondatore di Forza Italia ha minimizzato lo scontro tra Meloni e Macron sulla ‘cena di lavoro’ all’Eliseo organizzata dal presidente francese con Zelensky e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, e ha rivelato che, se fosse stato presidente del Consiglio, non avrebbe neanche parlato con il leader ucraino.

“Stiamo assistendo alla devastazione del suo Paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili”, ha affermato Berlusconi in un punto stampa dopo aver votato per le elezioni regionali lombarde a Milano.

“Bastava che cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto. Quindi giudico molto, molto negativamente il comportamento di questo signore“, ha aggiunto.

La premier Meloni ha dichiarato dopo il Consiglio europeo che rifornire d’armi l’Ucraina non porterà ad un’escalation, così come minacciato da Mosca e denunciato da parte dell’opposizione in Italia, ma piuttosto è un modo per ottenere un “equilibrio delle forze in campo”.

“Un’invasione dell’Ucraina porta la guerra più vicina a casa nostra, non più lontana. Chi aiuta l’Ucraina lavora per la pace”, ha sottolineato Meloni durante la conferenza stampa a Bruxelles.

Berlusconi non è d’accordo e punta il dito contro il presidente americano Joe Biden, che per “arrivare alla pace” dovrebbe garantire a Zelensky un piano Marshall da “6-7-8-9mila miliardi di dollari” per ricostruire l’Ucraina, a condizione che ordini immediatamente il cessate il fuoco ai suoi militari.

Nel caso contrario, gli americani dovrebbero negargli fondi e armi. “Soltanto una cosa del genere potrebbe convincere questo signore ad arrivare ad un cessate il fuoco”, chiarisce Berlusconi.

Il leader di Forza Italia ha una lunga e nota amicizia con Vladimir Putin, che ha definito uno dei suoi più cari amici.

Dopo un mese dall’inizio della guerra in Ucraina, l’ha definita una “inaccettabile aggressione militare”. In seguito, c’è stato un riavvicinamento con Putin e uno scambio di doni con una “lettera dolcissima” da parte del presidente russo, ha raccontato Berlusconi.

Dopo vari tentennamenti, a ottobre Berlusconi ha condannato l’invasione russa e auspicato una soluzione diplomatica “che metta fine a questo massacro e protegga i diritti del popolo ucraino”. Tuttavia, oggi ha cambiato nuovamente idea.

Il centrodestra europeo vulnerabile dopo le lettere tra Berlusconi e Putin Silvio Berlusconi ha nuovamente creato scompiglio nella politica italiana, dopo che è stato rivelato lo scambio di lettere “affettuose” con il suo “vero amico di lunga data”, il presidente della Federazione russa Vladimir Putin. Lo scandalo ha messo a nudo la …

Immediata la reazione della sinistra che chiede alla premier Meloni di reagire a queste “parole inquietanti” e prendere posizione.

“Oggi di fatto si è schierato ufficialmente con la Russia di Putin. Con questi alleati di governo la premier non si lamenti di come viene trattata in Ue”, ha affermato la presidente dei senatori del Partito democratico Simona Malpezzi.

“Le dichiarazioni pro-Putin e anti-Zelensky di Berlusconi sono motivo di clamorosa contraddizione dentro la maggioranza su un tema fondamentale come l’aiuto all’Ucraina. Sono posizioni che isolano l’Italia e indeboliscono il fronte occidentale”, ha aggiunto il senatore dem Enrico Borghi.