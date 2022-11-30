Berlino proclama l’anno della politica industriale (europea)

Berlino e Bruxelles si dicono pronte a rispondere alla crescente sfida globale posta dalle politiche industriali dedicate, ora favorite dalle grandi potenze, come l’Inflation Reduction Act americano (legge federale che mira a frenare l’inflazione reducendo il deficit, abbassando i prezzi dei farmaci da prescrizione e investendo nella produzione interna di energia).

L’Inflation Reduction Act, che contiene una componente di “contenuto nazionale” e anni di politica industriale concertata in settori chiave da parte di Pechino, e il Green New Deal da 135 miliardi di euro della Corea del Sud, hanno acceso i riflettori su una competizione globale per la leadership nelle industrie pulite.

“Ci sono sfide da affrontare”, ha spiegato Robert Habeck, vicecancelliere e ministro dell’Economia e dell’Azione per il clima della Germania, in occasione della conferenza industriale annuale del Paese tenutasi martedì (29 novembre).

“Il prossimo anno sarà sicuramente dominato dalla politica industriale. Chi crede che lasceremo che la Germania crolli come sito industriale non ha tenuto conto dell’industria tedesca”.

“Sarà fondamentale proteggere la Germania come sede di affari, creare condizioni che consentano all’industria e a chi crea valore di rimanere qui, di produrre qui e di organizzare l’aumento dei prodotti dei mercati futuri qui”, ha aggiunto.

“Una risposta europea e consistente” ai sussidi statunitensi

Ogni volta che la Germania promette di mettere in campo la potenza di fuoco fiscale della quarta economia mondiale, gli altri Paesi dell’Ue osservano con una certa preoccupazione. Il regime di aiuti di Stato di Berlino, pari a 200 miliardi di euro, ha già scatenato il malcontento da Vienna a Parigi.

La Germania intende affrontare le sfide derivanti dall’Inflation Reduction Act del governo statunitense in un contesto europeo più ampio, anziché attraverso la politica interna.

“L’Europa dovrebbe fare i compiti a casa”, ha osservato Habeck, aggiungendo che “abbiamo bisogno di una risposta europea e solida”.

Francia e Germania “svilupperanno insieme le nostre strategie”, ha sottolineato. Entro poche settimane arriveranno azioni concrete, che aumenteranno la velocità e la precisione degli aiuti di Stato, nonché una “norma locale compatibile con l’Omc (Organizzazione mondiale del commercio)”.

Habeck vuole legare la norma alle emissioni di CO2 dei trasporti, insistendo sul fatto che “ha senso” trasportare i nuovi prodotti rispettosi del clima in modo quasi neutrale dal punto di vista delle emissioni di anidride carbonica, invece di spedirli attraverso l’oceano.

Il commissario europeo per il Mercato interno, il francese Thierry Breton, ha preso la parola dopo Habeck e ha convenuto sulla necessità di una risposta europea alla politica statunitense.

Tuttavia, ha sottolineato che i negoziati con gli Stati Uniti sull’Inflation Reduction Act sono ancora in corso.

L’Europa spera di ottenere un’esenzione per i produttori europei dagli obblighi di “contenuto locale”, che, ha insistito Habeck, violerebbero il diritto commerciale internazionale.

Di questo si discuterà anche durante la riunione del Consiglio per il Commercio e la Tecnologia (TTC), un forum transatlantico biennale, che si terrà lunedì prossimo (5 dicembre).

Breton ha tuttavia avvertito che “non possiamo puntare tutto su questo”. Né Breton né Habeck si aspettano che i colloqui producano grandi progressi.

La scorsa settimana, Parigi e Berlino hanno concordato di promuovere un approccio comune per il potenziamento della politica industriale dell’Ue. “Insieme vogliamo dare impulso a una politica industriale europea che rafforzi la nostra competitività futura”, ha spiegato Habeck la scorsa settimana.

Nuova piattaforma di politica industriale dell’Ue

Mercoledì (30 novembre), la Commissione europea lancerà una “Piattaforma Clean Tech Europe”, ha annunciato Breton.

La nuova iniziativa “fornirà sostegno alla produzione europea” di settori chiave come l’eolico, il solare, gli elettrolizzatori, le pompe di calore e la rete elettrica. La sua struttura è stata proposta per la prima volta dalla Germania a fine settembre, con il nome di “Piattaforma europea per le tecnologie di trasformazione”, anche se il nome sembra cambiare settimanalmente.

Inoltre, il “Fondo europeo per la sovranità”, menzionato per la prima volta dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo discorso annuale di settembre, dovrebbe fornire “un’adeguata potenza finanziaria”, ha aggiunto Breton.

“Credo sia giunto il momento di incoraggiare gli investimenti privati, agevolati dal sostegno degli aiuti di Stato in progetti innovativi, ma anche in progetti che contribuiscono alla sovranità e alla resilienza dell’Ue”, ha poi spiegato.

Attualmente, il programma faro dell’Ue da 10 miliardi di euro “Progetti importanti di interesse comune europeo” (IPCEI) fornisce sostegno a progetti innovativi, mentre la produzione regolare di tecnologie pulite non è supportata. Berlino, Parigi e Breton vogliono cambiare questa situazione.

“A mio avviso, [dovremmo] creare una capacità finanziaria per garantire investimenti in progetti di interesse per la sovranità dell’Ue in tutto lo spettro industriale mondiale”, ha osservato Breton.

“Questa capacità finanziaria dovrebbe essere modulare, rapidamente mobilitata, reattiva e diversificata, e comprendere sovvenzioni, appalti, prestiti e partecipazioni”, ha aggiunto.

Il sostegno politico dei principali gruppi di interesse tedeschi

L’industria tedesca è già sotto pressione, dato che i prezzi dell’energia sono più che quadruplicati nel 2022. Il 28 novembre, la società di consulenza PwC ha avvertito che “settori chiave dell’industria tedesca sono sotto enorme pressione e a rischio di migrazione”.

Il presidente dell’associazione industriale tedesca BDI, Siegfried Russwurm, ha fatto eco a simili avvertimenti.

“La minaccia di un esodo è reale”, ha dichiarato ai giornalisti durante la conferenza annuale dell’industria, citando un sondaggio condotto tra 600 piccole e medie imprese, in cui il 20% ha dichiarato “piani concreti” di migrazione, alimentati dai prezzi dell’energia.

Senza una risposta adeguata alla crisi energetica, Breton ha messo in guardia dal “rischio elevato di una rapida deindustrializzazione in Europa”.

L’influente sindacato metalmeccanico IG Metall, strettamente legato alla SPD del cancelliere Olaf Scholz, ha affermato il proprio sostegno. “Abbiamo bisogno di un’offensiva nella politica industriale, soprattutto ora, dopo gli anni di crisi”, ha insistito Jörg Hofmann, capo dell’IG Metall.

[A cura di János Allenbach-Ammann/Zoran Radosavljevic].