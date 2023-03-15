Azienda spaziale indagata per presunti legami con la Russia

I ministeri lussemburghesi dell’Economia e degli Esteri hanno citato in giudizio Spacety Luxembourg SA per i suoi presunti legami con Mosca, portati alla luce dopo che gli Stati Uniti hanno sanzionato il gruppo per aver presumibilmente fornito immagini satellitari al gruppo mercenario russo Wagner a gennaio.

Il ministero dell’Economia e il ministero degli Esteri e dell’Europa hanno portato il caso contro Spacety davanti al tribunale, accusandola di aver fornito immagini satellitari al gruppo di mercenari russi guidato da Yevgeniy Prigozhin, soprannominato “il cuoco di Putin”.

Si ritiene che la società abbia violato “una sanzione dell’Ue e la legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni”, hanno dichiarato i due ministeri interpellati da Rtl.

In risposta alle rivelazioni e alle sanzioni, è stato rescisso il contratto per gli uffici della filiale a Belval, mentre alcune istituzioni hanno interrotto la loro collaborazione con la società.

È il caso dell’Istituto lussemburghese di scienza e tecnologia (List) e dell’Università del Lussemburgo, che hanno ufficialmente sospeso la collaborazione con Spacety in seguito alle sanzioni statunitensi e agli annunci dei ministeri.

Mentre List si affidava alle immagini ad alta risoluzione nel settore della riduzione del rischio fornite dall’azienda, l’università collaborava con Spacety sui sistemi meccanici di rimozione dei detriti spaziali. L’istituto di istruzione ha sottolineato di non aver utilizzato le foto satellitari fornite da Spacety.

La Spacety Luxembourg S.A. ha finora respinto tutte le accuse.

Il Lussemburgo è noto per le sue attività satellitari e spaziali, in quanto è la sede di SES S.A., uno dei principali operatori satellitari del mondo che genera un fatturato di quasi 2 miliardi di euro all’anno. Di recente ha attirato l’attenzione su di sé per aver annunciato l’ambizione di diventare un centro di estrazione spaziale.