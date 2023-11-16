Austria: l’estrema destra sogna la “fortezza Austria”

L’estrema destra austriaca, confortata da sondaggi costantemente alti, insiste sul veto all’adesione dell’Ucraina all’UE, su un’indagine sulle misure COVID-19 e sul fatto che l’Austria diventi un Paese che non accetta richiedenti asilo.

Il Partito della Libertà (FPÖ), di estrema destra, è in costante vantaggio nei sondaggi in Austria da oltre un anno. Il capo del partito Herbert Kickl ha una salda presa sul suo partito e, a meno di un anno dalle elezioni austriache, ha delineato le sue idee politiche.

Citando gli “atti di antisemitismo islamico nel centro di Vienna” come diretta conseguenza di una “politica fallimentare in materia di asilo”, Kickl ha dichiarato durante una conferenza stampa che, se dovesse salire al potere, trasformerebbe l’Austria in una “fortezza”.

“Non c’è nient’altro che un cancelliere popolare dell’FPÖ possa fare”, ha aggiunto.

Il Paese ha quindi bisogno di un “blocco dell’asilo”. Ha detto che i governi precedenti avevano fissato dei limiti al numero di richiedenti asilo, e lui avrebbe voluto fossero fissati a zero.

Secondo Kickl, l’Austria “non è responsabile di afghani, siriani e marocchini. La responsabilità è del Paese sicuro più vicino”.

Su eventuali coalizioni, il leader di estrema destra conta in gran parte sul fatto che l’ÖVP, partito di centro-destra, chieda di stringere un accordo di governo.

Il partito dimostrerebbe di essere “sempre pronto a unire le forze con il marxismo e tutto il multiculturalismo” per “rimanere nella mangiatoia”, ha sottolineato.

Insiste inoltre sul fatto che l’Austria dovrebbe porre il veto all’eventuale adesione dell’Ucraina all’UE, che potrebbe avvenire durante il suo mandato se entrasse nel governo. Sentimenti simili sono stati espressi dal ministro ungherese per gli Affari europei János Bóka, che mercoledì ha visitato Vienna in preparazione della presidenza dell’UE.

Il COVID-19 e le sue conseguenze continuano a giocare un ruolo centrale nella retorica di Kickl, che ha dato il via alla conferenza stampa ricordando ai giornalisti il secondo anniversario dei lockdown e chiedendo scuse nazionali.

“Con un cancelliere FPÖ del popolo, ci sarà un’indagine su larga scala su questa fase vergognosa della politica austriaca”, ha sottolineato.

(Nikolaus J. Kurmayer | Euractiv.de)