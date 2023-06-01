Austria: il socialista Babler criticato per i commenti anti-UE, in bilico la candidatura alla guida dell’SPO

Andreas Babler ha subito un duro contraccolpo dopo che è stato diffuso un video del 2020 in cui si esprimeva contro l’Unione europea, mettendo sotto pressione la sua candidatura alla leadership del Partito Socialista, proprio alla vigilia del decisivo congresso del partito SPÖ di sabato 3 giugno.

Il video del 2020, emerso poco prima del confronto tra Babler e Hans Peter Doskozil, vede il leader socialista definire l’UE una “alleanza militare aggressiva” e “peggiore della NATO”. I suoi commenti nel video hanno provocato critiche anche all’interno dei suoi ranghi, dato che il partito ha mantenuto un orientamento pro-europeo nel corso degli anni.

“La formulazione può essere esagerata, ma invece di discutere di cavilli semantici, sarebbe meglio parlare di come rendere l’UE più sociale e più vicina ai suoi cittadini”, ha scritto Babler in un comunicato.

Le gravi violazioni dei diritti umani avvengono alle frontiere esterne dell’Europa e la disoccupazione e la povertà sono peggiorate, il che ha rafforzato il populismo di destra in tutta Europa, ha affermato Babler, sottolineando di non essere “assolutamente a favore di un’uscita dall’UE” ma di una riforma dei Trattati UE.

Pamela Rendi-Wagner, che ha guidato l’SPÖ come partito di opposizione dal 2018, ha recentemente annunciato il suo ritiro completo dalla politica dopo che i membri del partito l’hanno collocata al terzo posto nella corsa alla leadership, fino ad allora a tre teste.

I 609 delegati del partito, provenienti da sindacati, organizzazioni interne al partito e Stati federali, decideranno sabato se Babler o Doskozil sono adatti al ruolo di leader. I delegati votano a scrutinio segreto e il leader viene incoronato se viene raggiunta la maggioranza assoluta.

(Chiara Swaton | EURACTIV.de)