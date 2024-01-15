Austria: il centrodestra punta ad una coalizione con l’estrema destra

La Ministra della Difesa austriaca Klaudia Tanner, del partito di centro-destra ÖVP, ha espresso la sua preferenza per un’alleanza di governo “a due”, in un’intervista rilasciata all’APA domenica, e i sondaggi suggeriscono che la preferenza ricadrebbe sul partito FPÖ di estrema destra.

A settembre gli austriaci si recheranno alle urne. Al momento, l’FPÖ di estrema destra guida i sondaggi con il 30%; gli osservatori notano che l’ÖVP potrebbe prendere in considerazione l’idea di formare un nuovo governo di destra.

Poiché l’Austria è ora in piena campagna elettorale, Tanner ha suggerito di preferire una coalizione formata da due partiti, a differenza della vicina Germania, dove tre partiti governano insieme.

Nell’intervista rilasciata all’APA, Tanner ha osservato che i compromessi nelle colazioni ampie sono più difficili da raggiungere, facendo riferimento proprio alla situazione politica in Germania.

Inoltre, la popolarità del governo tedesco è crollata, in calo di oltre 20 punti percentuali rispetto alle elezioni del 2021.

Tanner ha sottolineato le sfide e i problemi inerenti a un governo a tre.

“Ogni partito ha il suo programma e le sue opinioni, rendendo difficili i compromessi. Non c’è dubbio che con tre partiti sia più impegnativo”, ha detto.

Gli ultimi sondaggi indicano una maggioranza di due partiti che ha bisogno del sostegno dell’estrema destra, anche se la Ministra ha escluso una coalizione con il leader dell’FPÖ, Herbert Kickl.

(Nikolaus J. Kurmayer | Euractiv.de)