Attacco terroristico di Bruxelles: il premier svedese chiede più controlli alle frontiere

Il primo ministro svedese Ulf Kristersson ha dichiarato che l’Unione europea dovrebbe rafforzare i controlli alle frontiere e la sicurezza interna in risposta all’attacco terroristico di lunedì a Bruxelles, quando un uomo armato che rivendicava la propria fedeltà allo Stato islamico ha ucciso due svedesi. Il movente sarebbe da ricondurre ai recenti roghi del Corano in Svezia.

Due svedesi sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco e un terzo è stato ferito nel centro di Bruxelles, lunedì sera, da un uomo che ha dichiarato di essere un membro dello Stato Islamico. Il 45enne tunisino ha rivendicato la responsabilità in un video pubblicato online ed è stato poi freddato dalla polizia di Bruxelles.

“Tutto indica che si tratta di un attacco terroristico contro la Svezia e i cittadini svedesi, semplicemente perché sono svedesi”, ha dichiarato Kristersson durante una conferenza stampa martedì.

“Questi terroristi vogliono spaventarci e costringerci all’obbedienza e al silenzio. Questo non accadrà”, ha aggiunto, indicando che la Svezia e l’Unione europea devono proteggere meglio i loro confini e garantire che le persone pericolose non possano risiedere illegalmente.

“Ora non possiamo essere ingenui”, ha aggiunto Kristersson.

Il terrorista era già noto in Svezia

Il capo del Servizio di sicurezza svedese, Fredrik Hallström, ha detto che il terrorista aveva vissuto in Svezia circa 10 anni fa.

“Quello che sappiamo ora è che questo individuo è stato in Svezia per un breve periodo circa dieci anni fa. Il Servizio di sicurezza svedese non ha avuto informazioni sulle sue attività o azioni. Riteniamo e valutiamo che possa aver viaggiato in Europa e nel mondo con false identità”, ha dichiarato martedì alla SVT.

Hallström non ha voluto dichiarare se l’autore avesse commesso qualche reato durante il suo soggiorno in Svezia o se fosse noto alla polizia. Tuttavia, l’Agenzia svedese per le migrazioni ha dichiarato a Radio Ekot che l’uomo era stato in precedenza in una prigione svedese e risiedeva illegalmente in Svezia.

I reati per cui è stato condannato non sono stati resi noti dall’Agenzia svedese per la migrazione; l’ipotesi è che potrebbe aver commesso reati gravi, come la pianificazione di attività terroristiche.

Tensioni crescenti per il rogo del Corano

Alla domanda se il terrorista possa essere stato influenzato dai roghi del Corano in Svezia o dalle minacce contro la Svezia da parte di organizzazioni terroristiche internazionali, Adam Samara, addetto stampa del Servizio di sicurezza svedese, ha dichiarato:

“Come il Servizio di sicurezza svedese ha dichiarato più volte in precedenza, e non da ultimo a causa degli eventi dell’anno scorso, sappiamo che degli individui solitari possono essere influenzati dagli eventi del mondo esterno”, ha affermato.

In seguito a diversi roghi di Corano avvenuti quest’anno in Svezia, il mese scorso Al-Qaeda nella Penisola Arabica (AQAP) ha lanciato un appello per attacchi solitari in Svezia.

Secondo la legge svedese, il rogo di un libro religioso è protetto dalle leggi sulla libertà di espressione e il governo non può interferire.

Quest’anno, diversi libri sacri sono stati bruciati e profanati sia da attivisti di estrema destra che da manifestanti anti-islam di sinistra.

In risposta, quest’estate l’ambasciata svedese a Baghdad è stata presa d’assalto da manifestanti inferociti, mentre il governo turco ha ritardato l’adesione della Svezia alla NATO.

La concezione svedese della libertà di parola è arrivata fino a Giacarta, dove il deputato indonesiano Fail Zon, presidente della Commissione di cooperazione interparlamentare della Camera dei Rappresentanti, ha presentato una protesta al Parlamento svedese per i roghi del Corano.

Nella sua denuncia, Zon ha esortato il parlamento e il governo svedesi a prendere provvedimenti decisi contro i roghi del Corano, affermando che essi violano la libertà di religione delle persone.

In Danimarca, dove si sono verificati simili roghi di Corano, la questione è stata presa sul serio dal governo, che ora sta cercando di introdurre un divieto ad hoc.

“I roghi sono atti profondamente offensivi e sconsiderati commessi da pochi individui. Questi pochi individui non rappresentano i valori su cui è costruita la società danese”, aveva dichiarato a luglio il ministro degli Esteri ed ex primo ministro Lars Rasmussen.

Il livello di allerta terrorismo non cambia

Nonostante l’attacco terroristico a Bruxelles, il livello di minaccia terroristica in Svezia non sarà modificato, secondo il Servizio di sicurezza svedese.

Meno di due mesi fa, il capo del Servizio di sicurezza svedese ha deciso di innalzare il livello di minaccia terroristica in Svezia da una minaccia elevata a una minaccia alta, da tre a quattro su una scala di cinque punti.

All’epoca, il Servizio di sicurezza svedese aveva dichiarato che la decisione di innalzare il livello di minaccia terroristica non era dovuta a un singolo evento, ma doveva essere considerata una conseguenza di “un graduale deterioramento del quadro di minaccia contro la Svezia”, anche in seguito al rogo del Corano.

“Rischi come questo (l’attacco terroristico di Bruxelles) erano alla base di questa decisione”, ha dichiarato martedì Kristersson.

“Ora sappiamo con agghiacciante chiarezza che c’erano ragioni per le preoccupazioni che i servizi di sicurezza e noi del governo avevamo descritto all’epoca”, ha aggiunto.

(Charles Szumski | Euractiv.com)