Amnesty International: allarme sui diritti umani in Austria

L’inadeguatezza delle prestazioni sociali in alcuni Stati, la definizione di profili razziali, l’inadeguata protezione dei bambini non accompagnati in cerca di asilo, la mancanza di alloggi adeguati, l’aumento della pressione sulla libertà dei media e il mancato raggiungimento degli obiettivi climatici sono le contestazioni che nel suo rapporto annuale Amnesty International ha mosso contro l’Austria, sul rispetto dei diritti umani.

Amnesty International ha pubblicato martedì il suo rapporto annuale sui diritti umani.

“La direzione che noi [Austria] prendiamo ora determinerà i prossimi decenni. Se continuiamo a escludere le persone e a negare loro i diritti umani, non solo violiamo i loro diritti, ma miniamo anche la coesione della nostra società”, ha dichiarato Annemarie Schlack, direttrice esecutiva di Amnesty International Austria, in un comunicato stampa.

Nel rapporto, l’Austria è stata contestata soprattutto per i respingimenti illegali effettuati al confine e per la mancanza di alloggi temporanei da mettere a disposizione dei migranti, costretti a rifugiarsi in tende da campo a causa dall’assenza di cooperazione tra il governo federale e gli Stati.

Il rapporto ha anche criticato l’Austria per il modo in cui ha trattato i bambini non accompagnati in cerca di asilo, visto che a settembre è stato rivelato che 5.140 minori sono scomparsi nel giro di sette mesi.

“È come se un’intera cittadina fosse scomparsa e la politica si voltasse dall’altra parte”, ha dichiarato Schlack, invitando il governo austriaco a proteggere e sostenere adeguatamente i giovani vulnerabili.

In una dichiarazione, il ministero degli Interni ha segnalato che nel 2022 più di 40.000 persone, tra cui bambini, hanno eluso la procedura di asilo e si sono recati in altri Paesi, compresi quelli di origine, come ha riferito l’Apa.

Nel suo rapporto, Amnesty International ha anche rilevato una “tendenza preoccupante di alcuni politici austriaci che sempre più spesso non riconoscono e non mettono in discussione i diritti umani”, ricorrendo ripetutamente alla retorica anti-diritti umani per giustificare misure discriminatorie.

Rispetto all’assistenza sociale nel Paese, Amnesty International ha anche sottolineato l’inadeguatezza dei servizi in alcuni Stati, come quelli di assistenza per i senzatetto.

Il rapporto ha evidenziato anche il deterioramento della libertà di stampa nel Paese, sottolineando l’aumento del ricorso a cause strategiche contro la partecipazione pubblica (Slapp) e l’impossibilità per i giornalisti di coprire le proteste.

Le conclusioni di Amnesty sono state condivise dai Verdi, attualmente in coalizione con il conservatore Övp.

“Basta guardare alla Bassa Austria, per esempio. Anche lì, come sappiamo, ci sono politici in carica che preferirebbero gettare i diritti umani nel letamaio della storia”, ha sottolineato Ewa Ernst-Dziedzic, portavoce dei Verdi per i diritti umani e la migrazione, riferendosi al governo appena formato dall’Övp con il partito di estrema destra l’Fpö, nel più grande Stato austriaco.

