Alcuni manifestati sul clima interrompono Macron all’Aia

Martedì, alcuni manifestanti hanno interrotto il discorso del presidente Emmanuel Macron, che ha presentato la sua visione dell’economia Ue in occasione di una conferenza all’Aia, durante il suo viaggio di due giorni nei Paesi Bassi.

Invitato dal think tank olandese Nexus Institut, mentre presentava la sua visione dell’economia Ue, Macron è stato rapidamente interrotto da alcuni manifestanti che lo hanno criticato per la sua inazione sul clima, mettendo in discussione le sue convinzioni democratiche, nel bel mezzo delle tese proteste in corso sulla riforma delle pensioni in Francia.

“Penso che abbiamo perso qualcosa. Dov’è la democrazia francese?”, ha gridato un uomo all’inizio dell’evento, mentre un altro ha esposto uno striscione con su scritto: “Presidente della violenza e dell’ipocrisia”, ha riferito Reuters.

“Posso rispondere a tutte le domande su ciò che stiamo discutendo in Francia”, ha risposto Macron, aggiungendo: “Questa è una democrazia, e una democrazia è esattamente un luogo dove si può manifestare” e vedere “questo tipo di interventi”.

Macron ha continuato il suo discorso mentre i manifestanti venivano allontanati dalla sala.

Parlando della riforma delle pensioni che il governo ha fatto passare in Assemblea nazionale senza un voto diretto, Macron ha tenuto a sottolineare che “in altri Paesi si va ben oltre i 64 anni”. “Queste riforme sono essenziali”, ha sottolineato.

Il presidente ha anche presentato i suoi cinque pilastri per l’economia dell’Ue: mercato unico, politica industriale, protezione, reciprocità e cooperazione.

“Dobbiamo ridurre la nostra dipendenza e rafforzare la nostra sovranità europea. L’Europa è stata guidata troppo dall’approccio del cliente e non abbastanza dall’approccio del cittadino”, ha affermato.

“Questo non significa prendere le distanze dai nostri alleati, ma non possiamo essere semplici testimoni della storia”, ha detto per placare le polemiche suscitate dalle sue dichiarazioni che invitavano l’Ue ad essere equidistante tra Stati Uniti e Cina.

Nel suo discorso, Macron ha anche insistito sull’attuazione di una “politica industriale verde” a livello dell’Ue, che richiederebbe maggiore autosufficienza e un numero maggiore di partner.

Rispetto agli accordi commerciali dell’Ue con altri Paesi, il presidente ha affermato che l’Unione dovrebbe puntare alla “reciprocità” e accettare accordi commerciali solo se gli altri Paesi rispettano gli accordi sul clima di Parigi, ad esempio.

La visita di Macron è la prima di un presidente francese nei Paesi Bassi dal 2000 e segue il viaggio della coppia reale in Francia nel 2016.

(Hugo Struna | EURACTIV.fr)