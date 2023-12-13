Al via in Polonia il nuovo governo guidato da Donald Tusk

Il governo filo-UE dell’ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha giurato mercoledì davanti al presidente della Repubblica della Polonia Andrzej Duda dopo aver ottenuto il voto di fiducia dal Sejm, la Camera bassa del parlamento polacco.

La cerimonia ha segnato la fine di otto tumultuosi anni di governo del partito conservatore Diritto e Giustizia (gruppo europeo dei Conservatori e Riformisti) che ha portato Varsavia in uno scontro serrato con le istituzioni europee per l’erosione dello Stato di diritto.

Il cambio di governo fa seguito alle elezioni nazionali del 15 ottobre, vinte da un gruppo di partiti che si sono presentati con liste separate – Coalizione civica, Terza via, Sinistra – che in seguito hanno siglato un patto per lavorare insieme a un governo guidato da Tusk per ricucire i rapporti con le istituzioni europee.

Il governo di Tusk ha ottenuto il voto di fiducia in parlamento martedì sera dopo un discorso inaugurale in cui ha l’ex presidente del Consiglio europeo ed ex premier polacco ha promesso di chiedere all’Occidente di mantenere il suo sostegno all’Ucraina.

Il voto di fiducia è stato ritardato quando un parlamentare di estrema destra ha utilizzato un estintore per spegnere le candele di una menorah durante una celebrazione di Hanukkah dedicata ai parlamentari ebrei polacchi degli anni ’20 e ’30. Tusk e altri leader hanno condannato aspramente la provocazione antisemita.

Nel suo discorso Tusk ha invitato la litigiosa classe politica polacca a unirsi, affermando che la nazione non può permettersi divisioni mentre la Russia sta conducendo una guerra di aggressione oltre confine,

Il presidente Andrzej Duda, alleato della precedente amministrazione, ha prestato giuramento al governo dopo aver ritardato il più possibile la transizione del potere affidando la formazione del governo al premier uscente Mateusz Morawiecki a fronte del risultato elettorale del PiS, primo partito alle elezioni del 15 ottobre con il 35.4%, ma senza possibilità di ottenere la maggioranza dei seggi in Parlamento.

La cerimonia ha rappresentato un preludio della difficile coabitazione tra Duda e Tusk. Il presidente polacco ha affermato che, nonostante le evidenti differenze, collaborerà nelle questioni cruciali per la sicurezza della Polonia e il benessere della popolazione, sottolineando comunque che su altri fronti non vi sono problemi.

Il premier Tusk ha giurato in tempo per rappresentare la Polonia al delicato Consiglio europeo che si terrà giovedì a Bruxelles.

Il discorso anti-xenofobia di Tusk è stato oscurato dall'incidente antisemita Mentre il nuovo primo ministro polacco Donald Tusk parlava contro la xenofobia nel suo discorso programmatico, un legislatore di destra ha usato un estintore per spegnere le candele di Hanukkah nel corridoio dell’edificio, un incidente condannato da quasi tutta l’aula.

La squadra di Tusk

Il nuovo governo di Donald Tusk vede come vicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz e Krzysztof Gawkowski i quali serviranno rispettivamente come ministro della Difesa e ministro della Digitalizzazione. Il ministero degli Affari esteri è invece guidato da Radosław Sikorski, che ha già ricoperto la carica dal 2007 al 2014.

Gli altri ministri sono: Marcin Kierwiński agli Interni e dell’Amministrazione; Adam Bodnar alla Giustizia; Andrzej Domański alle Finanze; Agnieszka Buczyńska al ministero della Società civile; Borys Budka ai Beni statali; Marzena Czarnecka –all’Industria; Agnieszka Dziemianowicz-Bąk al ministero della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali; Paulina Hennig-Kloska al Clima e all’Ambiente; Krzysztof Hetman alla guida del ministero dello Sviluppo e della Tecnologia; Dariusz Klimczak alle Infrastrutture; Katarzyna Kotula all’Uguaglianza di genere; Izabela Leszczyna alla Salute; Barbara Nowacka all’Istruzione; Sławomir Nitras allo Sport; Marzena Okła-Drewnowicz al ministero per le politiche per gli anziani; Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz al ministero dei Fondi e della Politica regionale; Czesław Siekierski all’Agricoltura; Bartłomiej Sienkiewicz alla Cultura; Adam Szłapka agli Affari europei; Dariusz Wieczorek alla Scienza; Tomasz Siemoniak al coordinamento dei servizi speciali; Maciej Berek che servirà in qualità di membro del Consiglio di Sorveglianza per la legislazione; Jan Grabiec che sarà a capo della Cancelleria del primo ministro.