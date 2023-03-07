Accordo anti-inflazione tra il governo francese e la grande distribuzione

La grande distribuzione e il governo hanno concordato di impegnarsi in un cosiddetto “trimestre anti-inflazione” per ridurre la tendenza inflazionistica sui prodotti di uso quotidiano fino a giugno. Lo ha annunciato lunedì il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire.

Lunedì il governo francese ha annunciato il suo piano per combattere l’inflazione, che secondo i dati dell’istituto di statistica francese Insee ha raggiunto il 14,5% sui prodotti alimentari lo scorso gennaio.

Dopo un ultimo incontro con i rivenditori, Le Maire ha lanciato un “trimestre anti-inflazione”, durante il quale i francesi dovrebbero trovare “i prezzi più bassi possibili su una serie di articoli di uso quotidiano”.

La misura sarà a carico dei grandi distributori, che ridurranno i loro margini di profitto di “diverse centinaia di milioni di euro”, secondo il ministro.

Tuttavia, il ministero di Le Maire non ha intenzione di imporre una lista di prodotti o di indirizzare le scelte dei distributori, che saranno “liberi” di scegliere quali prodotti saranno interessati e il prezzo applicato.

“Credo nella libertà del commercio, non fisseremo i prezzi. […] Ci limiteremo a garantire che gli impegni presi dai distributori siano rispettati”, ha spiegato il ministro. I controlli saranno effettuati dai servizi del ministero.

Per il più grande rivenditore alimentare europeo, Carrefour, i tagli ai margini riguarderanno soprattutto “i marchi privati, poiché è su questi che possediamo più margine di manovra”, ha dichiarato il suo amministratore delegato, Alexandre Lompard.

L’operazione durerà fino a giugno, quando “chiederemo ai grandi produttori di rinegoziare i loro prezzi con i dettaglianti”, ha dichiarato Le Maire, che non vuole “aspettare la fine del 2023 perché la riduzione dei prezzi all’ingrosso sia trasferita ai prodotti al dettaglio”.

Affinché i negoziati sui prezzi siano trasparenti, il ministro ha annunciato che pubblicherà un “rapporto trimestrale dell’Ispettorato generale delle finanze sui margini dei produttori, dei distributori e degli agricoltori”, “in modo che ognuno possa farsi un’opinione” per garantire che le decisioni siano prese “in totale trasparenza”.

Il 27 febbraio, il direttore generale della rete Système U Dominique Schelcher ha avvertito di un ulteriore aumento dei prezzi di “circa il 10%” nella prima metà del 2023, oltre all’inflazione già osservata.

Le Maire ha anche annunciato che “ci sarà un buono alimentare per le famiglie più modeste” – anche se tale misura è stata promossa da un anno e mezzo, senza però essere ancora attuata.

In attesa che venga attuata, “verrà lanciato un esperimento […] nei prossimi mesi”, ha detto il ministro senza fornire ulteriori dettagli.

(Davide Basso | EURACTIV.fr)