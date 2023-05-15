A Salisburgo il laboratorio per un governo di destra austriaco

I negoziati per il nuovo governo statale di Salisburgo stanno procedendo rapidamente, con il partito di estrema destra FPÖ e quello conservatore dell’ÖVP che sembrano allineati su molte questioni. Si tratta di un esperimento in vista delle elezioni generali del 2024?

Ad aprile, le elezioni a Salisburgo hanno visto il centrodestra in testa alle preferenze di voto, con l’FPÖ che ha conquistato diversi seggi in più. La decisione dell’ÖVP di Salisburgo di formare un governo con l’estrema destra invece che con l’SPÖ di centro-sinistra è considerato un segnale fondamentale in vista delle elezioni del 2024.

“Il problema dell’FPÖ è Kickl con il suo tono sprezzante”, ha dichiarato il capo dell’ÖVP di Salisburgo, Wilfried Haslauer. Egli ha sostenuto che una coalizione con l’estrema destra a Salisburgo, con il leader dell’estrema destra Herbert Kickl lontano a Vienna, sarebbe quindi accettabile.

Sul piano politico, i due partiti si sovrappongono. Entrambi sono favorevoli a una caccia al lupo più aggressiva e a progetti edilizi supplementari, senza che lo Stato venga coinvolto. Entrambi i partiti sono scettici nei confronti delle procedure di valutazione ambientale e delle preoccupazioni ambientali nel campo dell’edilizia.

I due non sono d’accordo sull’energia, dove Haslauer ha recentemente abbracciato le turbine eoliche onshore, mentre l’estrema destra è favorevole all’energia idroelettrica nelle Alpi.

Rispetto alla politica sul COVID-19, l’estrema destra si aspetta una severa ammissione di colpa da parte del centro-destra: l’ÖVP è stato fondamentale nell’attuazione delle chiusure e delle restrizioni durante la pandemia. Secondo i media, l’accordo finale di governo è in fase di definizione, attraverso dodici gruppi di lavoro.

Salisburgo sarà il terzo Stato austriaco con un governo di coalizione di destra. Le precedenti iterazioni del formato hanno visto l’Austria soggetta a sanzioni dell’UE, a un grave abuso di fondi governativi e al famigerato affare di Ibiza, dove la leadership di estrema destra ha tentato di farsi corrompere da un oligarca russo.

(Nikolaus J. Kurmayer | EURACTIV.de)