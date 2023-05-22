40 miliardi di dollari dal Regno unito per le infrastrutture globali

L’istituzione britannica per il finanziamento dello sviluppo, British International Investment, intende mobilitare 40 miliardi di dollari entro la fine del 2027 per le infrastrutture globali e lo sviluppo economico. Lo ha dichiarato il primo ministro inglese Rishi Sunak al vertice G7 in Giappone.

Durante il summit ad Hiroshima, Sunak ha ribadito l’impegno del Regno Unito a mobilitare miliardi di finanziamenti pubblici e privati per contribuire a rimettere “in carreggiata” gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU consistono in diciassette obiettivi interconnessi, progettati per fungerà da “programma condiviso per la pace e la prosperità per le persone e il pianeta, ora e in futuro”, adottato dagli Stati dell’ONU nel 2015.

“Il Regno Unito è impegnato a garantire che il partenariato per le infrastrutture e gli investimenti globali fornisca i finanziamenti di cui il mondo ha bisogno per far uscire le comunità dalla povertà”, ha dichiarato Sunak.

L’istituto britannico per il finanziamento dello sviluppo, British International Investment, ha annunciato sabato un investimento di 12 milioni di sterline nel SUSI Asia Energy Transition Fund, a sostegno di progetti di energia rinnovabile, stoccaggio dell’energia e microgrid in tutto il continente.

“Conosciamo il potere di trasformazione di investimenti privati affidabili e responsabili. È la scintilla che ci sta aiutando a costruire porti in Senegal e Somaliland, progetti idroelettrici in Ruanda e parchi eolici offshore in India”, ha dichiarato Sunak.

