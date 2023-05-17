2023 anno fondamentale per l’allargamento dell’UE, dice Varhelyi

Quest’anno sarà fondamentale per l’allargamento dell’UE a causa dei cambiamenti nelle modalità di attuazione e con i nuovi membri balcanici che offrono opportunità alla comunità dell’UE. Lo ha dichiarato il commissario europeo per l’allargamento Oliver Varhelyi alla conferenza “L’UE incontra i Balcani” tenutasi martedì (16 maggio) a Sofia, in Bulgaria.

Il forum di quest’anno è dedicato al 50° anniversario del primo allargamento dell’UE.

Alla conferenza di Sofia hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni europee, ministri degli Affari esteri, politici, ONG e cittadini che hanno discusso dell’integrazione europea dei Balcani occidentali e delle sfide che la comunità e la regione devono affrontare. Il forum è stato organizzato dal Forum liberale europeo, sostenuto dall’ALDE e dal Club Atlantico in Bulgaria.

“La percezione dell’Europa è stata messa a dura prova. L’aggressione russa in Ucraina ha causato complicazioni in alcuni Paesi europei. Secondo loro, solo l’adesione all’UE garantirà pace e prosperità, e l’adesione all’UE porta proprio a questo”, ha dichiarato Varhelyi, aggiungendo che tutti i Paesi devono essere pronti a prendere decisioni coraggiose.

Secondo Varhelyi, il passo principale è quello di integrare le persone e le economie dei Paesi dei Balcani occidentali il più rapidamente possibile. Il motivo è che lo sviluppo dei Balcani occidentali prima dell’adesione all’UE consentirà loro di integrarsi con molto più successo in seguito.

Varhelyi ha affermato che i Paesi balcanici stanno attirando sempre più investimenti in Europa, e geograficamente sono molto ben posizionati. Ha sottolineato, tuttavia, che i Paesi della regione che desiderano entrare nell’UE devono attuare le riforme pertinenti che la Commissione ha posto come condizione per l’adesione.

Il Commissario ha fatto l’esempio del settore energetico, che è obsoleto e fortemente dipendente dal carbone, il che solleva questioni sulle emissioni nocive e sui rischi per la salute.

“Ci sono deficit storici, su alcuni dei quali non si registrano progressi. Dobbiamo garantire una migliore connettività, un’economia digitale e investimenti diretti per creare nuovi posti di lavoro. L’UE deve prendere tutte le decisioni, grandi o piccole, per l’espansione in direzione dei Balcani occidentali”, ritiene Varhelyi.

Ha sottolineato altre priorità, tra cui lo Stato di diritto e la lotta alla corruzione. Secondo Varhelyi, ci sono esempi positivi come l’Albania, che ha avviato un’importante riforma del sistema giudiziario, ma in generale la strada è lunga e ci sono molti problemi da risolvere.

“La lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, così come lo stato di diritto, sono elementi essenziali di qualsiasi clima per gli investimenti”, ha aggiunto il Commissario.

Il direttore esecutivo del Forum liberale europeo, Alva Finn, ha commentato che i Paesi dei Balcani occidentali non dovrebbero essere lasciati in attesa. “Il processo dovrebbe essere più dinamico e i Paesi non dovrebbero aspettare per anni”, ha esortato, aggiungendo che l’allargamento è di importanza cruciale non solo per l’Ucraina e i Balcani occidentali, ma anche per portare a termine il progetto europeo.

Secondo l’eurodeputato e co-presidente del partito ALDE, Ilhan Kyuchyuk, la discussione sulla politica di allargamento dell’Unione europea dovrebbe essere molto più approfondita.

(Antoinia Kotseva | EURACTIV.bg)