Ripensare la riduzione del rischio di catastrofi in Europa per far fronte alla crisi climatica

Mentre l’Europa affronta un’altra estate di inondazioni, incendi e temperature elevate senza precedenti, ha bisogno di rafforzare e adattare le società contro le condizioni meteorologiche estreme, scrive Janne Parviainen.

Janne Parviainen è ricercatore associato presso lo Stockholm Environment Institute. Si occupa di riduzione del rischio di catastrofi e di adattamento ai cambiamenti climatici e attualmente lavora al progetto DIRECTED dell’UE, che mira a ridurre la vulnerabilità agli eventi meteorologici estremi e a creare società resistenti alle catastrofi.

L’estate europea è ancora una volta la stagione dei disastri. L’inizio è stato precoce, a maggio, quando la regione italiana dell’Emilia-Romagna è stata colpita da alluvioni più gravi di quelle che il Paese ha vissuto negli ultimi cento anni, accompagnate da oltre 400 frane.

A luglio sono arrivati gli incendi, che ora imperversano in Italia, Croazia, Portogallo e Grecia, dove si è verificata la più grande evacuazione per incendi nella storia del Paese. Nel frattempo, le temperature nel continente stanno nuovamente battendo i record, dopo le estati “più calde di sempre” del 2022, 2021, 2020 e 2019.

Con il mondo che non riesce né a mitigare i cambiamenti climatici né a finanziare adeguatamente l’adattamento, questa situazione non dovrebbe sorprendere nessuno.

Dovremmo aspettarci disastri sempre più gravi in estate in Europa – e, se è per questo, in estate quasi ovunque nel Nord del mondo (si vedano gli incendi boschivi da record in Canada, l‘ondata di calore più estrema mai affrontata nel Sud degli Stati Uniti e il caldo, la siccità e le inondazioni in Cina).

Eppure, la risposta a questa tendenza è stata finora molto tiepida, a volte tendente alla negazione (si veda la recente decisione di continuare a far volare i turisti verso le isole greche mentre gli incendi si diffondevano).

Non possiamo continuare così. Quest’estate è l’ennesimo avvertimento che dobbiamo reimmaginare il significato di affrontare il rischio di catastrofi.

Nel corso dell’estate, vale la pena ricordare che i rischi naturali diventano disastri solo quando superano le capacità delle persone colpite di far fronte al loro impatto.

I disastri in Europa sono dovuti all’assenza di mitigazione dei cambiamenti climatici, ma anche all’incapacità di smettere di costruire in aree altamente esposte e di affrontare l’interazione tra sviluppo e rischio di disastri.

Il processo decisionale politico continua a esacerbare le vulnerabilità che amplificano i rischi. Pertanto, i disastri non possono essere trattati come minacce esterne alle società europee, ma come prodotti della nostra stessa natura.

Quindi, come può l’Europa prepararsi?

Alleviare la povertà

Le politiche che alleviano la povertà possono ridurre i rischi di catastrofe. Se la povertà e l’impoverimento continuano ad aumentare, aumentano anche i rischi di catastrofe, perché i più poveri tendono a essere i più vulnerabili.

Anche nell’UE, una persona su cinque – pari a circa 95,4 milioni di persone – è a rischio di povertà o esclusione sociale.

Anche se un numero crescente di persone non può permettersi di proteggersi o di riprendersi da questi eventi, questi argomenti emergono raramente nelle discussioni tecniche su come progettare una maggiore resilienza in Europa.

L’accento va invece posto sulle misure che attenuano le condizioni economiche che erodono la resilienza e amplificano le vulnerabilità.

Ripensare lo sviluppo

La riduzione del rischio deve adottare un approccio più olistico per concentrarsi sullo sviluppo sostenibile a lungo termine e sulla collaborazione intersettoriale.

Nonostante i piani per sostenere l’ecologizzazione delle economie europee e gli investimenti nella gestione del rischio di catastrofi, le misure attuate spesso mancano il bersaglio, ad esempio non facendo rispettare i codici edilizi (uno dei principali fattori di distruzione a seguito del terremoto in Turchia) o consentendo la proliferazione di investimenti non sicuri (ricostruzione nelle pianure alluvionali in Germania).

L’espansione geografica delle città in aree non sicure aumenta il rischio di catastrofi. La costruzione di un maggior numero di strutture urbane in cemento rischia di creare isole di calore urbane (oggi considerate un pericolo per la salute pubblica). Al contrario, gli spazi verdi possono aiutare a proteggere le popolazioni dalle ondate di calore.

Coinvolgere i soggetti a rischio nella definizione delle politiche

Per prepararsi ai pericoli è necessario attingere alle competenze tecniche e manageriali, ma da sole non bastano.

La portata e l’entità dei disastri in Europa supereranno probabilmente le capacità di tutte le infrastrutture ufficiali e dei meccanismi di risposta.

Di fronte a ciò, è necessario compiere ogni sforzo per rafforzare le comunità e le capacità dei singoli di far fronte agli eventi catastrofici – e per incorporare le competenze che le persone che si trovano ai margini dei disastri hanno acquisito attraverso esperienze dolorose.

La “riduzione del rischio di catastrofi su base comunitaria” è spesso l’approccio preferito nel Sud del mondo. Tuttavia, questo approccio emerge raramente nelle discussioni sui disastri in Europa, dove la solidarietà comunitaria è in declino.

La “scienza dei cittadini” e la “partecipazione dei cittadini” sono importanti, ma una tale attenzione ai singoli individui negli sforzi di governo del rischio può trascurare le comunità esistenti e la capacità delle persone di sostenersi a vicenda nei momenti di avversità.

Mentre sono stati fatti passi da gigante per ridurre i rischi attraverso il rafforzamento della comunicazione, del coordinamento, della pianificazione e dei sistemi di dati integrati (le cosiddette soluzioni “dall’alto verso il basso”), pochissimi prestano attenzione alle capacità dei volontari e dei cittadini che spesso guidano la risposta durante lo svolgimento dei disastri.

Ad esempio, sembra che non sia stata prestata attenzione agli sforzi di migliaia di volontari della comunità che hanno risposto all’alluvione in Emilia-Romagna nel maggio 2023.

Gli approcci “dal basso verso l’alto” meritano attenzione e la solidarietà comunitaria, o quanto di essa può essere salvato, dovrebbe essere valorizzata.

Incoraggiare l’impegno politico

Questi cambiamenti potrebbero contribuire a un maggiore impegno in un clima politico che di per sé svaluta l’azione per il clima.

Una goccia di pioggia non sembra mai responsabile di un’inondazione. Una persona bloccata nel traffico non si sente mai responsabile dell’ingorgo. Un singolo voto raramente sembra determinante. Eppure le singole azioni si sommano. La governance del rischio in Europa dipende dalla volontà dei suoi cittadini di promuovere e sostenere i cambiamenti necessari per creare un futuro più sicuro.

