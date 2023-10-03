Perché è assolutamente necessaria una legge europea sul ripristino della natura

Concentrare gli sforzi di ripristino sulle foreste degradate può portare importanti e subitanei benefici al clima e alla biodiversità perché queste aree conservano elementi della loro ecologia naturale e possono riprendersi rapidamente, scrivono Janice Weatherley-Singh e Tim Rayden.

La dottoressa Janice Weatherley-Singh è la direttrice dell’ufficio dell’Unione europea della Wildlife Conservation Society (WCS EU). Tim Rayden è il responsabile del ripristino delle foreste presso WCS.

Ondate di caldo in tutta Europa. Inondazioni in Cina. Incendi in Canada e negli Stati Uniti. Gli effetti del cambiamento climatico globale sono stati fin troppo evidenti quest’estate e i cittadini europei chiedono sempre più una maggiore azione politica per affrontarlo.

Un sondaggio Eurobarometro di luglio ha mostrato che più di tre quarti dei cittadini dell’UE ritengono che il cambiamento climatico sia un problema molto serio e che la maggior parte dei cittadini dell’UE concorda sul fatto che l’UE e i governi nazionali debbano assumersi la responsabilità di affrontarlo.

Le foreste svolgono un ruolo vitale nella stabilizzazione del clima catturando e immagazzinando CO2 nella biomassa, in particolare le foreste che presentano un’elevata integrità ecologica. Quando le foreste vengono degradate e distrutte, perdiamo questa rete di sicurezza climatica.

Proteggere e ripristinare la natura è fondamentale per la lotta contro il cambiamento climatico e può fornire fino a un terzo della mitigazione climatica globale necessaria entro il 2030 per raggiungere gli obiettivi climatici stabiliti dagli accordi di Parigi. Il ripristino degli ecosistemi degradati può anche contribuire in modo significativo all’attuazione del nuovo quadro globale sulla biodiversità concordato dai governi nel dicembre 2022.

Una ricerca recentemente pubblicata mostra la portata dei benefici per il clima e la biodiversità che potrebbero essere ottenuti a livello globale dando priorità al ripristino delle aree forestali degradate esistenti.

Oltre 1,5 miliardi di ettari di foreste in tutto il mondo conservano il 50-80% della loro potenziale biomassa. Il nuovo studio, pubblicato su Conservation Biology, riferisce che dare priorità al ripristino in queste aree potrebbe fornire rapidi benefici in termini di biodiversità e mitigazione del clima rispetto al ripristino delle foreste sui terreni disboscati.

Il recupero di queste aree può essere più conveniente in termini di costi rispetto al rimboschimento di terreni completamente deforestati e solleva meno preoccupazioni sulla concorrenza tra l’agricoltura e la conservazione della natura.

A causa delle grandi dimensioni delle foreste degradate a livello globale, ad esempio (con circa il 60% delle foreste mondiali al di sotto della loro naturale integrità ecologica), ci sono abbondanti opportunità per i Paesi di concentrarsi sul recupero di queste aree.

Nonostante l’urgente necessità di affrontare la crisi climatica e della biodiversità e l’importante ruolo che può svolgere il ripristino degli ecosistemi degradati, l’azione politica è incerta.

Quando nel giugno 2022 la Commissione europea ha proposto una nuova legge che avrebbe avuto un impatto rivoluzionario fissando obiettivi vincolanti per gli Stati membri dell’UE per ripristinare gli ecosistemi degradati all’interno dell’UE, ha incontrato un voto diviso nella commissione per l’Ambiente del Parlamento europeo.

La legge ha ottenuto il via libera solo nel voto della plenaria del Parlamento il 12 luglio. Man mano che si procede nel processo di negoziazione politica esiste ancora il rischio che il testo giuridico venga indebolito.

C’è assolutamente bisogno di una nuova legge europea sul ripristino della natura. L’UE ha alcuni degli ecosistemi più gravemente degradati al mondo. Oltre l’80% degli habitat europei sono in cattive o pessime condizioni. Fino al 70% dei suoli dell’UE sono insalubri e contribuiscono a una perdita di produttività agricola di oltre 1 miliardo di euro all’anno.

Una nuova legge europea sul rimboschimento naturale ha senso anche dal punto di vista economico. Ogni euro investito nel ripristino della natura fornisce da 8 a 38 euro in benefici, come una migliore impollinazione delle colture.

Un’azione forte da parte dell’UE può anche catalizzare gli sforzi globali per proteggere e ripristinare le ultime aree ecosistemiche di vitale importanza rimaste al mondo, come le foreste dell’Amazzonia o del bacino del Congo.

L’UE sta già sostenendo alcuni sforzi globali di ripristino della natura. Ad esempio, nel novembre 2022, l’ UE ha impegnato 25,5 milioni di euro per aumentare i finanziamenti a favore delle cinque grandi foreste della Mesoamerica.

Dal Messico alla Colombia, queste foreste immagazzinano circa la metà delle riserve di carbonio della regione e il 7,5% della biodiversità mondiale. Tali aree sono vitali anche per il sostentamento e il benessere delle popolazioni indigene e delle comunità locali che dipendono da esse.

Sfortunatamente, queste foreste sono sottoposte a pressioni tremende e tre delle cinque foreste sono già diminuite di oltre il 20%.

Il nuovo studio sul ripristino mostra che circa il 45% del territorio all’interno delle cinque grandi foreste della Mesoamerica ha un potenziale molto elevato per gli sforzi di ripristino di questi ecosistemi. Lo studio ha individuato aree in cui il ripristino delle foreste rafforzerebbe la protezione delle aree esistenti ad alta integrità e migliorerebbe l’estensione dell’habitat per la fauna selvatica.

I precedenti approcci di definizione delle priorità di ripristino nella regione tendevano a ignorare il potenziale di recupero delle foreste esistenti, sottovalutandolo in termini di mitigazione del clima.

Il sostegno dell’UE a livello globale al ripristino degli ecosistemi in regioni come la Mesoamerica è da applaudire. E un maggiore sostegno da parte dell’UE e di altri donatori è necessario se la comunità globale è seriamente intenzionata a raggiungere i propri obiettivi in ​​materia di clima e biodiversità.

Per mantenere la credibilità mondiale e stimolare azioni simili da parte di altri governi, è anche essenziale che l’UE raggiunga un accordo politico su una legge europea forte e di grande impatto sul ripristino della natura nei prossimi mesi.

