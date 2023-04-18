Spagna: la siccità diventa un campo di battaglia per ottenere i voti delle zone rurali

In vista delle elezioni regionali, il Parco Nazionale spagnolo di Doñana è diventato l’epicentro di uno scontro tra produttori di frutta locali, ambientalisti e autorità dopo una controversa proposta che mira a regolarizzare i sistemi di irrigazione illegali nel pieno di una grave siccità.

Situata nella regione meridionale dell’Andalusia, la riserva naturale è caratterizzata dalle sue paludi e dune che la rendono uno dei più importanti centri di biodiversità in Spagna e in Europa. La riserva è protetta dal diritto dell’UE e fa parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Mentre la Spagna sta affrontando una delle peggiori siccità della storia – in alcune regioni non piove da oltre 100 giorni – la riserva di Doñana si è trasformata in un campo di battaglia per i partiti politici per raccogliere voti nelle aree rurali.

Con le elezioni regionali previste per il prossimo 28 maggio il governo andaluso, guidato dai partiti di destra ed estrema destra Partido Popular e Vox, sta attualmente elaborando una legge per regolarizzare oltre mille ettari di colture intorno all’area protetta di Doñana che sono irrigate illegalmente.

La mossa, benché accolta con favore dai produttori della zona che stanno subendo le conseguenze della grave siccità, è stata pesantemente condannata da ambientalisti, autorità nazionali ed europee.

“È un esercizio di irresponsabilità politica”, ha dichiarato a EURACTIV Eva Hernández, responsabile della Living European Rivers Initiative del World Wide Fund for Nature (WWF), criticando il governo spagnolo per aver concesso i permessi per l’uso del suolo mentre non c’è abbastanza acqua per tutti.

Nel frattempo, il portavoce della Commissione europea Tim McPhie ha messo in guardia durante una recente conferenza stampa in merito agli “effetti negativi dell’eccessivo sfruttamento delle acque sotterranee negli ecosistemi di Doñana”, portando prove scientifiche e tecniche.

Per Juan Ignacio Zoido, eurodeputato del PPE ed ex ministro degli Interni spagnolo, la proposta di legge “si limita a cercare alternative all’acqua di superficie per evitare la distruzione di migliaia di posti di lavoro”, dando la colpa all’inerzia di altri governi.

Secondo gli ultimi dati del Consiglio superiore spagnolo delle indagini scientifiche (CSIC), il 59% delle lagune più grandi di Doñana è asciutto almeno dal 2013.

I dati rivelano anche che l’80% di queste lagune si è prosciugato prima del previsto, “indicando che l’attività umana sta alterando l’equilibrio naturale delle lagune”.

Si stima che ci siano tra i 1.000 e i 2.000 pozzi illegali intorno alla riserva Doñana, che pompano acqua dalla falda acquifera che alimenta le zone umide che sono serbatoi fondamentali per la fauna e la flora.

La maggior parte di questi pozzi sono utilizzati dalle aziende agricole locali, secondo l’esperto del WWF.

Per decenni, le colture agricole intensive intorno alla riserva sono cresciute “senza alcun controllo”, ha spiegato Hernández, criticando la “mancanza di controllo da parte delle autorità sul rispetto delle leggi esistenti che già esistevano”.

Il patto delle fragole

Per questo motivo, nel 2014, produttori, ambientalisti e autorità hanno firmato il cosiddetto Patto delle fragole, dal nome della principale industria frutticola della regione.

Huelva, la provincia dell’Andalusia dove si trova Doñana, è la più grande regione produttrice di fragole in Europa e rappresenta il 90% della produzione spagnola.

Nella provincia vengono coltivati ​​anche altri frutti di bosco come mirtilli, lamponi e more, per un totale di 11.000 ettari di superfice coltivata.

Dopo oltre sette anni di trattative, il “Patto delle fragole” ha messi d’accordo produttori, ambientalisti e autorità portando alla legalizzazione solo dei sistemi di irrigazione istituiti prima del 2004 e garantendo l’attuazione delle leggi esistenti.

La nuova legge proposta dal governo andaluso, tuttavia, violerebbe direttamente il patto esistente, insieme alla direttiva quadro sulle acque e alla direttiva Habitat dell’UE, secondo una sentenza della più alta corte dell’UE.

Nonostante ciò, Interfresa, l’associazione andalusa dei produttori di fragole, ha espresso il suo sostegno alla regolarizzazione dei sistemi di irrigazione illegali esistenti perché “ritiene necessario fornire certezza giuridica alla situazione di questi produttori”.

“Fino a 30.000 posti di lavoro nella frutta rossa sono in pericolo a causa della mancanza d’acqua”, secondo una dichiarazione di Interfresa.

Il rimprovero della Commissione UE al governo andaluso

Il governo andaluso incontrerà il gabinetto del commissario per l’Ambiente Virginijus Sinkevicius il 3 maggio per spiegare la controversa proposta dopo che la Commissione ha avvertito la Spagna delle potenziali conseguenze se la legge dovesse passare.

Non è però la prima volta che l’esecutivo Ue prende posizione in merito.

Nel 2019 la Commissione ha portato la Spagna dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) per non aver protetto la riserva naturale di Doñana e aver violato il diritto dell’UE a causa del mancato rispetto da parte del Paese degli obblighi imposti dalle direttive sulla protezione delle acque e degli habitat naturali, come ricordato in un articolo da El País.

Dopo che la CGUE si è pronunciata contro la Spagna nel 2021, nel luglio 2022 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora nei confronti di Madrid per non aver attuato la sentenza della CGUE e stabilito misure di protezione per Doñana.

“Se necessario, la Commissione avrà la possibilità di adottare ulteriori misure per garantire che la Spagna rispetti la sentenza della Corte di giustizia”, ​​ha dichiarato il portavoce McPhie durante una conferenza stampa organizzata lo scorso 13 aprile.

[a cura di Natasha Foote e Nathalie Weatherald]

