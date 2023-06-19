Rapporto WMO-Copernicus: nel 2022 la temperatura media in Europa di 2,3° sopra i livelli pre-industriali

Nel 2022 la temperatura media in Europa è stata di 2,3 gradi sopra i livelli pre-industriali (1850 – 1900). Il continente dal 1980 si è riscaldato il doppio della media globale. È quanto emerge dal rapporto “Stato del Clima in Europa 2022” presentato dall’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) e dal servizio UE di osservazione della Terra, Copernicus. Il rapporto giunge a quattro giorni dall’appello lanciato dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres per convincere gli Stati a eliminare gradualmente i combustibili fossili per evitare la “catastrofe climatica”.

I risultati chiave dell’edizione 2022 dipingono un quadro cupo per l’Europa. Secondo i risultati, il continente ha registrato il riscaldamento più veloce di tutte le regioni del WMO, riscaldandosi il doppio rispetto alla media globale dagli anni ’80. Inoltre, gli eventi meteorologici e climatici ad alto impatto nel 2022 hanno provocato oltre 16.000 vittime accertate, di cui il 99,6% è stato attribuito a ondate di caldo.

La temperatura media annuale tra le più alte mai registrate

Secondo il rapporto, nel 2022, la temperatura media annuale in Europa è stata tra la seconda e la quarta più alta mai registrata, a seconda del set di dati utilizzato, e per molti paesi dell’Europa occidentale e sudoccidentale l’anno scorso è stato l’anno più caldo mai registrato.

Il rapporto, presentato alla 6a Conferenza europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici (ECCA2023) a Dublino il 19 giugno, ha mostrato che l’estate del 2022 è stata la più calda mai registrata e l’Europa ha sperimentato diverse ondate di calore eccezionali durante i mesi estivi, la più grave delle quali si è verificata a metà luglio, con temperature da record in molte località, compreso il Regno Unito dove la temperatura ha superato per la prima volta i 40°C.

Inoltre, l’anno scorso, le temperature della superficie del mare nell’area del Nord Atlantico della regione europea del WMO sono state le più calde mai registrate e ampie porzioni dei mari della regione sono state colpite da ondate di calore marine forti o addirittura gravi ed estreme.

In alcune aree, in particolare il Mediterraneo orientale, il Mar Baltico e il Mar Nero e l’Artico meridionale, i tassi di riscaldamento della superficie marina sono stati più di tre volte superiori alla media globale.

Un anno di precipitazioni al di sotto della media e ondate di siccità

Il 2022 non è stato solo caldo, ma anche secco, con precipitazioni al di sotto della media in gran parte della regione. Infatti, secondo il rapporto, il 2022 è stato il quarto anno secco consecutivo nella penisola iberica e il terzo anno secco consecutivo nelle regioni montuose delle Alpi e dei Pirenei.

La mancanza di precipitazioni, in particolare la neve invernale, unita alle alte temperature estive, ha contribuito alla più grande perdita di ghiaccio glaciale mai registrata nelle Alpi europee.

Nella prefazione al rapporto, il direttore del C3S Carlo Buontempo rileva il valore sociale di condurre un’analisi sistematica del clima che cambia, come previsto nel rapporto WMO e nel rapporto sullo stato europeo del clima del C3S .

“Questo ci consente di anticipare meglio gli estremi futuri e prepararci agli impatti di un mondo più caldo”, ha affermato.

Il direttore del C3S ha sottolineato che il Copernicus Climate Change Service ha lavorato insieme al WMO per rendere operativa la fornitura di servizi climatici, in modo che ogni cittadino della regione possa avere facile accesso a dati di alta qualità, aperti e gratuiti sul mondo in cui viviamo.

“Il presente rapporto è un passo fondamentale in questo processo, in quanto consente a questi dati di parlare da soli. Il clima sta cambiando rapidamente e dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti di cui disponiamo per adattarci alle condizioni che dovremo affrontare negli anni a venire”, ha affermato.

L’Europa nel 2022 è stata caratterizzata da numerosi eventi estremi legati a condizioni meteorologiche, climatiche e idriche. Secondo l’Emergency Events Database (EM-DAT), citato nel rapporto, nel 2022 in Europa si sono verificati 40 pericoli meteorologici, idrologici e climatici, che hanno provocato 16.365 vittime segnalate e 156.000 persone direttamente colpite. Circa il 67% degli eventi è stato correlato a inondazioni e tempeste, che hanno provocato dozzine di vittime.

La siccità ha colpito gran parte della regione, in particolare durante la primavera e l’estate. La combinazione di condizioni di siccità e caldo estremo ha alimentato numerosi incendi, risultando nella seconda area bruciata più grande mai registrata nella regione. Grandi incendi si sono verificati in Francia, Spagna, Portogallo, Slovenia e Cechia.

Tuttavia, nel corso dell’anno, a settembre, diverse località dell’Europa meridionale sono state colpite da forti piogge e inondazioni. Nell’Italia centrale, ad esempio, le piogge torrenziali hanno provocato allagamenti nelle Marche il 15-16 settembre, costringendo il Consiglio dei ministri italiano a dichiarare uno stato di emergenza di 12 mesi.

Nonostante il 2022 sia stato in gran parte caratterizzato da condizioni calde, alcune aree sono state interessate da ondate di freddo e forti nevicate, tra cui Turchia, Siria, Grecia e Montenegro. Una diffusa ondata di gelo ha colpito anche gran parte dell’Europa settentrionale e occidentale a dicembre. Reykjavik, Islanda, ha registrato il dicembre più freddo degli ultimi 100 anni.

In aumento in Europa l’utilizzo di solare ed eolico

Nel rapporto vi è però anche una nota positiva. La relazione di quest’anno è incentrata sulla politica climatica e sull’azione per il clima nel settore energetico.

Questa sezione del rapporto evidenzia che, per la prima volta nell’UE, è stata generata più elettricità dall’eolico e dal solare che dal gas fossile. In totale, l’energia eolica e solare hanno rappresentato il 22,3% dell’elettricità dell’Unione europea nel 2022, rispetto al 20% del gas fossile. In effetti, più elettricità è stata generata dal vento e dal sole che da qualsiasi altra fonte di energia.

L’appello del segretario generale ONU Guterres

Il rapporto giunge a pochi giorni dal nuovo appello lanciato dal segretario generale delle Nazioni Unite ai Paesi per ridurre l’utilizzo dei combustibili fossili.

“Stiamo precipitando verso il disastro”, ha dichiarato Guterres lo scorso 15 giugno in una conferenza stampa con i giornalisti dopo un incontro con i rappresentanti delle organizzazioni della società civile impegnate nella lotta ai cambiamenti climatici.

Secondo il segretario generale dell’Onu limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 gradi Celsius è ancora possibile, ma richiederà una riduzione del 45% delle emissioni di carbonio entro il 2030. Tuttavia, le attuali politiche porteranno a un aumento della temperatura di 2,8°C entro la fine del secolo che prefigura la “catastrofe”.

Guterres ha chiesto un’azione globale immediata per raggiungere il cosiddetto “net zero”, che “deve iniziare con il cuore inquinato della crisi climatica: l’industria dei combustibili fossili”.

Il segretario generale dell’ONU ha lanciato un appello ai Paesi per eliminare progressivamente i combustibili fossili, abbandonando progressivamente “il petrolio, il carbone e il gas nel terreno a cui appartengono” e aumentando “massicciamente gli investimenti nelle energie rinnovabili”.

Il capo delle Nazioni Unite ha precedentemente proposto di istituire un patto di solidarietà climatica in base al quale le nazioni ricche sosterrebbero le economie emergenti con la riduzione delle emissioni.

Un’altra proposta invita i governi a eliminare gradualmente il carbone entro il 2040, porre fine ai finanziamenti internazionali pubblici e privati ​​per il settore del carbone e trasferire i sussidi dai combustibili fossili alle energie rinnovabili.

L’industria dei combustibili fossili ha una responsabilità

Guterres ha sottolineato che l’industria dei combustibili fossili e i suoi fattori abilitanti hanno una “responsabilità speciale”, citando anche il record di profitti di 4.000 miliardi di dollari fatto segnare dalle aziende del settore nel 2022.

“Tuttavia, per ogni dollaro speso in trivellazione ed esplorazione di petrolio e gas, solo quattro centesimi sono andati all’energia pulita e alla cattura della CO2. Scambiare il futuro con 30 pezzi d’argento è immorale”, ha affermato Guterres.

Impiegare risorse “per guidare e non per ostacolare la transizione”

Guterres ha sottolineato che l’industria dei combustibili fossili dovrebbe utilizzare le sue enormi risorse “per guidare, non ostacolare” la transizione globale verso l’energia rinnovabile. L’industria attualmente “non sta nemmeno raggiungendo gli obiettivi di riduzione delle emissioni operative molto bassi che si è prefissata”, ha affermato.

Il segretario generale delle Nazioni Unite ha invitato il settore a presentare nuovi piani di transizione credibili, completi e dettagliati che includano la riduzione delle emissioni “a monte e a valle della catena del valore” – dalla produzione fino alla raffinazione, distribuzione e utilizzo. I piani devono inoltre stabilire obiettivi chiari ea breve termine per la transizione verso l’energia “verde”.